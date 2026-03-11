Gautam Gambhir, T20 World Cup: 'कोई भी उठकर कुछ भी बयान देगा...' कीर्ति आजाद पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir's Befitting Reply To Kirti Azad: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में बीते रविवार को भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार टी20 विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था. तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भारतीय कप्तान और कोच गौतम गंभीर ट्रॉफी के ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर गए थे. इसको लेकर 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद ने टीम की आलोचना की थी. वहीं अब हेड कोच गौतम गंभीर ने कीर्ति आज़ाद की उस बात पर पलटवार किया है.

क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति आज़ाद ने भारतीय टीम, गौतम गंभीर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह की आलोचना की थी कि ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद वे अहमदाबाद में हनुमान मंदिर गए थे. गंभीर ने आज़ाद पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बातें "उनकी अपनी टीम और खिलाड़ियों को नीचा दिखाती हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए."

#WATCH | On TMC MP & former cricketer Kirti Azad's statement, Head Coach of Team India, Gautam Gambhir says in an interview with ANI, "...It is not even worth answering this question...These kinds of statements just degrade the players and team, which should not be done."



Watch… pic.twitter.com/gIWtMpIbm8 — ANI (@ANI) March 11, 2026

गौतम गंभीर ने ANI से बातचीत में कहा, "देखिए मैं इसके बार में क्या बोलू. "इस सवाल का जवाब देना भी बेकार है. पूरे देश के लिए एक बड़ा पल है. अगर आप मुझसे पूछें, तो यह हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पल है. मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड कप विनर का जश्न मनाएं. इसीलिए मैंने कुछ बातें कहीं; कुछ बातों को उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बातें सिर्फ़ आपकी कामयाबी को कमज़ोर करेंगी. अगर आप उन 15 खिलाड़ियों की कामयाबी और उनकी कोशिशों को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो कल कोई भी उठकर कुछ भी बयान देगा और हम उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे, जो लड़कों के लिए सही नहीं है."

गौतम गंभीर ने आगे जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों पहले ही प्रेशर में थे और इस तरह के बयान उनकी कामयाबी को कमज़ोर करेंगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ी जितने दवाब में थे और फिर वह चैंपियन बने, इस तरह के बयान उनकी कामयाबी को कमजोर करेंगीं. उन्होंने कहा,"सोचिए कि लड़कों ने कितना कुछ झेला होगा -- साउथ अफ्रीका में एक मैच हारने के बाद उन पर कितना प्रेशर रहा होगा, लड़कों पर किस तरह का प्रेशर था. आज, अगर आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो आप सचमुच अपने ही खिलाड़ियों और अपनी ही टीम को नीचा दिखा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए." भारत के कोच ने कहा कि फोकस भारत के तीसरे T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने की अचीवमेंट पर होना चाहिए, न कि इस पर कि टीम ने जश्न कैसे मनाया.

