उत्तराखंड में लैंडस्लाइड में फंसे गुजराती पर्यटकों ने बीच सड़क पर किया गरबा, एनर्जी देख लोग बोले- जीना इसी का नाम है

Gujaratis perform Garba on landslide-hit road: जो लोग जिंदगी जीने का सही तरीका जानते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी राहत और खुशी के पल ढूंढ ही लेते हैं. बड़ोदरा में बाढ़ के पानी के बीच गरबा करते लोगों के वीडियो के बाद अब उत्तराखंड से गुजराती पर्यटकों के एक ग्रुप का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. लैंड स्लाइड के कारण उत्तराखंड की एक खूबसूरत सड़क पर फंसे गुजराती पर्यटकों के एक समूह ने इस देरी का पूरा फायदा उठाने के लिए अचानक गरबा करना शुरू कर दिया. एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और तब से यह धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण 15 सितंबर को पिथौरागढ़ जिले के चैतालकोट के पास धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ. राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे कई यात्री फंस गए. विराज गोरसिया नाम के यूजर ने एक्स पर इस खूबसूरत वीडियो को शेयर किया, जिसमें गंगोत्री जाते समय ग्रुप को सड़क पर गरबा करते देखा जा सकता है.

यहां देखें वीडियो

Currently stuck somewhere in Uttarakhand due to some landslide & a random group of Gujjus thought playing Garba is the best that they can do



pic.twitter.com/psvbj1bWOn