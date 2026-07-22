फेरों से पहले दूल्हे ने किया कुछ ऐसा...देख छलक गए ससुर की आंखों से आंसू, अब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है VIDEO

Groom Rejects Dowry: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ वीडियो हैरान कर देते हैं, जबकि कुछ वीडियो दिल जीत लेते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल छू रहा है. वीडियो में शादी के मंडप में बैठा एक दूल्हा दहेज में मिल रहे पैसों को ठुकराते हुए नजर आ रहा है. वायरल हो रहा ये वीडियो आजकल की युवा पाढ़ी के लिए एक बड़ी सीख और प्रेरणा बन रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि, 'चलो दहेज के लोभियों से भरी इस दुनिया में कुछ तो सुखद देखने को मिला.'

Photo Credit: official_nishant_crushwaleyaar

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दूल्हे का दिल जीतने वाला कदम (Groom Refuses Cash Respectfully)

शादियों में दहेज का लेन-देन आज भी कई जगहों पर खुल्लम-खुल्ला देखने को मिल रहा है. ये समाज का एक ऐसा काला सच है, जिस पर चाहकर भी पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है. कई जगहों पर इसे शान और इज्जत से जोड़कर देखा जाता है, तो कहीं मजबूरी के चक्कर में लोग दहेज देने को मजबूर हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसे देखने के बाद लोग दूल्हे के इस कदम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

समाज के लिए एक बड़ा संदेश (A Strong Message For Society)

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक तरफ शादी की रस्मे चल रही हैं. वहीं दूसरी तरफ पैसों का हिसाब किताब हो रहा है. इस बीच जैसे ही ससुर...होने वाले दामाद यानि दूल्हे के हाथों में नोटों की गड्डियां रखते हैं, दूल्हा अलग रूख अपनाते हुए तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें विनम्रता से रोक देता है. इस दौरान वहां बैठे लोग एक टक दूल्हे को देखते रह जाते हैं.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 'official_nishant_crushwaleyaar' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 11.1 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो को खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)