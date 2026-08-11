विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चा नहीं हुआ तो कर दी हत्या, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित; पति और सास-ससुर को हुई उम्रकैद

महिला का पति और ससुराल वाले औलाद नहीं होने की वजह से उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया करते थे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
बच्चा नहीं हुआ तो कर दी हत्या, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित; पति और सास-ससुर को हुई उम्रकैद
पति, सास और ससुर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई
NDTV

​बाड़मेर जिले में एक अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक महिला के पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. महिला को विवाह के 6 साल बाद भी संतान नहीं होने पर ताने दिए जाते थे और उसे 5 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. अपर जिला सेशन न्यायाधीश-2 की जज मीनाक्षी मीणा ने सुनवाई करते हुए 26 वर्षीया मृतका  रवीनाके पति नजीर, ससुर कमाल खान और सास सरीयत तीनों को कठोर आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक सुरेश मोदी बताया कि  अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 45 महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए गए.

3 साल पहले कर दी थी हत्या

​जानकारी के अनुसार रामसर के भिंडे का पार निवासी रवीना का निकाह 13 फरवरी 2017 को मीठीनाणी निवासी नजीर के साथ हुआ था. निकाह के कुछ समय बाद से ही पति,सास और ससुर 5 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे. औलाद न होने पर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं, जिसे लेकर कई बार सामाजिक पंचायती भी हुई. ​

बीते 7 जुलाई 2023 को पति नजीर आगे परेशान न करने का भरोसा देकर रवीना को पीहर से अपने साथ ले गया. रास्ते में बुकड़ सर्किल पर भी उसने रवीना से मारपीट की जहां लोगों ने बीच-बचाव किया. उसी रात नजीर, कमाल खान और सरीयत ने मिलकर रवीना की हत्या कर दी और शव को पानी के टांके में डाल दिया.

जांच और सज़ा

​पीहर वालों के पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने शव को टांके से निकालकर दफना दिया था. मृतका के पिता द्वारा रामसर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम करवाया. एफएसएल टीम ने मौके से वैज्ञानिक सबूत जुटाए. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया.

ये भी पढ़ें-: नागौर में शहर के बीच घर में लगा दी नशे की फैक्ट्री, 389 ग्राम MDMA बरामद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Barmer News, Rajasthan News, Dowry Harrasment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com