ना लग्जरी कार, ना हेलिकॉप्टर...ट्रक चलाते हुए लाया दूल्हा, नाचते-गाते ले गया दुल्हनियां

Brought The Bride To Her In Laws House In A Truck: शादियों में अनोखे अंदाज़ हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों से दुल्हन की विदाई आम बात हो गई है, लेकिन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सामने आई ये शादी सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींच रही है. यहां एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को किसी लग्ज़री कार या डोली की जगह एक सजे-धजे ट्रक में विदा करवाया. इस अनोखी विदाई की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग इस अनोखे अंदाज़ की बढ़चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं.

दूल्‍हे ने कह दी दिल की बात (Chhindwara wedding viral video)

बताया जा रहा है कि, चौरई ब्लॉक के पलटवाड़ा गांव के रहने वाले सोनू वर्मा का सपना था कि, अपनी शादी में वह दुल्हन को किसी किराए की गाड़ी में नहीं, बल्कि अपनी खुद की गाड़ी में विदा करवाकर अपने घर लाए. अपने सपने को पूरा करने के लिए सोनू ने मेहनत की और ट्रक फाइनेंस करवाया. बताया जा रहा है कि, सोनू की शादी सिवनी जिले के केवलारी निवासी सोनम से तय हुई. सोनू ने जब उसे अपने अनोखे सपने के बारे में बताया तो सोनम ने झट से हामी भर दी, फिर क्या था न सिर्फ दुल्हन, बल्कि दोनों परिवारों ने भी इस अनोखी विदाई पर सहमति जताई.

ट्रक पर कराई दुल्हन की विदाई (MP unique wedding trend)

आमतौर पर बारात के लौटने पर दुल्हन को कार या डोली में लाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ. दूल्हे ने एक ट्रक को दुल्हन की विदाई के लिए फूलों से खूबसूरती से सजाया और उसी में उसे उसके ससुराल लेकर आया. सोशल मीडिया पर इस शादी की विदाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि, ट्रक को शादी की थीम में सजाया गया है.

विदाई देख लोगों ने कहा- दिल जीत लिया (Unique Marriage)

दूल्हा-दुल्हन ट्रक के पिछले हिस्से में बैठे हैं और गांव के लोग भी इस पल को कैमरे में कैद करते दिखते हैं. ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान भी थे और खुश भी. लोगों का मानना है कि यह तरीका न केवल अनोखा है, बल्कि इससे यह संदेश भी मिलता है कि शादी में दिखावा नहीं, बल्कि भावनाएं मायने रखती हैं. इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं, कोई इसे 'देसी स्टाइल विदाई' बता रहा है तो कोई कह रहा है, 'शादी हो तो ऐसी.'

