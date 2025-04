Viral Trend: क्या हरे रंग की नेलपॉलिश बदल सकती है जिंदगी? पढ़ें क्या है ये Green Nail Theory

Green Nail Theory Viral Trend: सोशल मीडिया पर ब्यूटी ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं और इन दिनों एक नया नाम हर जगह छाया हुआ है, 'ग्रीन नेल थ्योरी'. इस ट्रेंड के अनुसार, हरे रंग की नेलपॉलिश लगाना न सिर्फ फैशन स्टेटमेंट है, बल्कि यह धन, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य को भी आकर्षित करता है. यह थ्योरी पहले वायरल हो चुकी 'रेड और ब्लू नेल थ्योरीज़' का नया वर्ज़न है. रेड नेल थ्योरी के मुताबिक, लाल रंग के नाखून करने से आप संभावित लव इंटरेस्ट को आकर्षित कर सकते हैं. वहीं, ब्लू नेल थ्योरी बताती है कि जिनका रिलेशनशिप में होना या भावनात्मक जुड़ाव होना दर्शाता है.

'ग्रीन नेल थ्योरी' (Green Nail Theory)

अब 'ग्रीन नेल थ्योरी' को सोशल मीडिया यूज़र्स 'नया जमाने का मैनिफेस्टेशन टूल' मान रहे हैं. गूगल के मार्च ब्यूटी रिपोर्ट के मुताबिक, 'green nail theory' की सर्च में अचानक बूम आया है. 'ओरा मेर (Ora Mer)' की संस्थापक और सायिक हीलिंग एक्सपर्ट रैचेल ओनफेटर का कहना है कि, 'आप जो भी रंग चुनते हैं, वो आपके अंदर की ऊर्जा और इरादों को दर्शाते हैं. ग्रीन रंग आपके भीतर सफलता और पॉजिटिव सोच को जन्म देता है.'

‘Green nail theory' is the bizarre new trend claiming to bring peace and prosperity https://t.co/v9CsIhqlQ0 pic.twitter.com/TspNgP4ZXF — New York Post (@nypost) April 18, 2025

क्यों चर्चा में है ये ब्यूटी ट्रेंड (beauty trends 2025)

साइकोलॉजी की नजर से भी हरा रंग शांति, हीलिंग और स्ट्रेस-रिलीफ से जुड़ा माना जाता है. यही वजह है कि कई अस्पतालों में इस रंग का उपयोग किया जाता है, ताकि मरीजों को सुकून महसूस हो. हालांकि, वैज्ञानिक रूप से नेल थ्योरी का कोई आधार नहीं है, पर इसे कई लोग 'प्लेसिबो इफेक्ट' या आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया मानते हैं. कुछ का मानना है कि यह ट्रेंड महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्म-सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करता है.

अन्य वायरल नेल थ्योरीज़ में शामिल हैं:- (What Is The Green Nail Theory)

ब्लैक नेल थ्योरी: ताकत और रहस्य से जुड़ा माना जाता है. आत्मविश्वास को बढ़ाता है.

व्हाइट नेल थ्योरी: सिंगल और रेडी टू मिंगल का संकेत.

पिंक नेल थ्योरी: नारीत्व और कोमलता का प्रतीक.

अगर आप भी किसी नए ब्यूटी ट्रेंड को आज़माना चाहते हैं, तो इस बार ग्रीन नेल्स ट्राय करें. शायद कुछ नया 'मैनिफेस्ट' हो जाए. सोशल मीडिया पर इस नए ब्यूटी ट्रेंड को लेकर लोग तरह-तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. शायद यही वजह है कि, सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड पर बढ़चढ़ कर चर्चा हो रही है.

