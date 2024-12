चेन्नई में बाढ़ के पानी में पोते-पोतियों के साथ दादा जी ने की मस्ती, यूजर्स बोले- नहीं सोचा था कि चक्रवात इतना मजेदार होगा

इन दिनों चक्रवात फेंगल की वजह से तमिलनाडु में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर चेन्नई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दादा अपने पोते-पोतियों के साथ मस्ती करते नज़र आ रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग शख्स बाढ़ वाले आवासीय परिसर में अपने स्कूटर के पीछे बंधी एक नाव में अपने पोते-पोतियों को बैठाकर उसे खींच रहे हैं.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपने घर के बाहर बाढ़ वाले इलाके में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घुमते हुए दिख रहा है. उसके पीछे एक फुलाने वाली नाव में दो बच्चे बैठे हैं, जब उनकी नाव पानी में चल रही है तो वे खिलखिला रहे हैं और खुश हो रहे हैं.

यह वीडियो 30 नवंबर को पुडुचेरी-तमिलनाडु तट पर चक्रवात के टकराने से पहले रिकॉर्ड किया गया था. दादाजी ने जलजमाव वाले क्षेत्र में एंट्री की तो बच्चे नाव में आराम से बैठे थे और यहां तक ​​कि परिवार के किसी सदस्य ने ऑफ स्क्रीन उन्हें गंदे पानी को न छूने की हिदायत भी दी.

देखें Video:

When life gives you lemons, make lemonade (from Kodambaakkam, Chennai, after the recent downpour). pic.twitter.com/odOLqTVRkh