ट्रैफिक पुलिस के सामने रो-धोकर लड़कियों ने बचाया चालान, लोगों ने ली मौज बोले- I Hate Tears

Girl crying to avoid challan: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार, लेकिन बहस छेड़ने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे कुछ लड़कियां ट्रैफिक पुलिस के सामने रो-धोकर अपनी स्कूटी का चालान माफ करवा लेती हैं. वीडियो (Viral traffic police video) सामने आते ही लड़के यूज़र्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता.

नो-पार्किंग जोन में उठी स्कूटी (emotional moment video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस नो-पार्किंग जोन से दोपहिया वाहनों को क्रेन से उठा रही है. इसी दौरान एक लड़की की स्कूटी भी उठाई जाती है, जैसे ही लड़की यह देखती है, वह तुरंत वहां पहुंचती है और स्कूटी को वापस उतारने की गुज़ारिश करती है.

पुलिसवालों का पिघलना (crying girl scooter release)

लड़की की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह पुलिसकर्मी से बार-बार विनती करने लगती है. कुछ देर बातचीत और इमोशनल माहौल बनने के बाद, ट्रैफिक पुलिस आखिरकार उसकी स्कूटी को नीचे उतार देती है. यही पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है.

यहां देखें वीडियो

In Surat, traffic police towed a vehicle of a Girl, and then Girl cried and Requested so much until the vehicle was released😭

pic.twitter.com/8135D6xVsT

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बौछार (traffic rules debate)

इस क्लिप को X (Twitter) पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है, सूरत में ट्रैफिक पुलिस ने एक लड़की की स्कूटी टो कर ली, फिर लड़की तब तक रोती रही जब तक गाड़ी नहीं छोड़ी गई. एक यूज़र ने लिखा, भाई अंकल लगता है पिघल गए. दूसरे ने कहा, आज देख लिया कि लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार उनके आंसू हैं. एक और ने तंज कसा, अंकल, यह तो पक्का हमारे साथ भेदभाव है.

बहस का मुद्दा (Traffic Police viral Video)

जहां कुछ लोगों ने इस पर हंसी-मजाक किया, वहीं कई ने इसे पुलिस के 'दोहरा रवैये' का उदाहरण बताया. सवाल यह है कि क्या कानून सभी के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे वह लड़की हो या लड़का?

