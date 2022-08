मौत के कुछ घंटों बाद ताबूत में बंद बच्ची फिर से हुई जिंदा, डॉक्टर्स ने मान लिया था डेड

डॉक्टर्स के मृत घोषित करने के बाद ताबूत में बंद बच्ची फिर से हुई जिंदा, जानें क्या है मामला

Girl Wake Up At Her Own Funeral: कहते हैं कि जन्म से मरण तक इंसान का हर एक पल पहले से ही तय है. नियति है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी होगी और मृत्यु के बाद वापस जिंदा होना स्वाभाविक ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर सुनने को मिल जाता है कि, किसी शख्स की मौत के कुछ घंटों बाद वो फिर से जिंदा हो गया. आपने भी ऐसा कभी न कभी तो सुना ही होगा, लेकिन हाल ही में ऐसा देखने को मिला है मेक्सिको सिटी में, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद, अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच ताबूत में बंद तीन साल की बच्ची फिर से जिंदा हो गई.