35000 दे दो माफीनामा दे दूंगा...लड़की और स्कैमर का ये वीडियो देख लोग हुए कंफ्यूज बोले- आखिर कौन है चोर?

Girl scams scammer: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने स्कैमर को उसी की चाल में फंसा दिया. इस वीडियो को देखकर एक तरफ जहां लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर लड़की की स्मार्टनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि ऑनलाइन ठगी से बचने का शानदार सबक दे रहा है.

'माफीनामा बनवाओ, वरना प्रशासन भेज दूं' (Online fraud video)

वीडियो में एक व्यक्ति फोन पर लड़की से बात कर रहा है. वह खुद को किसी सरकारी सिस्टम से जुड़ा बताता है और लड़की पर आरोप लगाता है कि उसने कोई 'गलत वीडियो' चलाया है. वह लड़की से कहता है, 'आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, चार अधिकारी सुन रहे हैं…आप पर मामला दर्ज हुआ है.' लड़की शांति से 'जी अंकल' कहती जाती है. फिर वह शख्स धमकी भरे लहजे में बोलता है, 'आपके खिलाफ चार्जशीट तैयार है, लेकिन अभी के लिए मैंने प्रशासन को रोक रखा है. आपको 'माफीनामा' और जुर्माना भरना होगा, जो 34 से 35 हजार तक हो सकता है.'

लड़की ने दिखाई समझदारी..उल्टा स्कैमर से करवा लिया रिचार्ज (349 recharge viral)

लड़की मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, 'अंकल, इतना ज्यादा है, आप ही बताइए कितना देना होगा?' वह स्कैमर खुद पूछता है, 'तुम कितना दे सकती हो?', तभी लड़की चालाकी से बोलती है, 'अंकल, आप मेरे फोन में 349 रुपये का रिचार्ज करवा दो, फिर मेरा UPI चलेगा, तभी मैं पेमेंट कर पाउंगी.' पहले तो स्कैमर झिझकता है लेकिन लड़की बार-बार 'अंकल प्लीज' कहकर उसे मना लेती है और आखिरकार स्कैमर लड़की का मोबाइल रिचार्ज कर देता है, यानी जो धोखाधड़ी करने आया था, खुद ठग लिया गया.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Scammer ko Scam kiya Chhori ne)

वीडियो के ऊपर लिखा है, 'Scammer ko Scam kiya Chhori ne.'कैप्शन में लिखा है, 'अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे.' लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, 'ऐसे ही चोरों को सबक सिखाओ.' इस वीडियो को देखकर ये तो तय है कि आज के डिजिटल युग में थोड़ी समझदारी और हाजिरजवाबी से कैसे किसी फ्रॉड को उसके ही खेल में मात दी जा सकती है.

