'वो एक्ट्रेस काका की बीवी की तरह थी', मुमताज ने राजेश खन्ना को लेकर कही बड़ी बात, बोलीं- बस शादी नहीं हुई थी

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की रील लाइफ हिट रही है, लेकिन रियल लाइफ में काफी उथल-पुथल देखने को मिली. 'काका' भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और फैमिली पर आज भी चर्चा होती है. एक दौर था जब राजेश खन्ना पर लड़कियां बेतहाशा जान छिड़कती थीं, लेकिन 'काका' का दिल एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के लिए धड़कता था. कहा जाता है कि राजेश और अंजू कई समय तक पति-पत्नी की तरह साथ में रहे थे, जिसे आज लिव इन का नाम दिया जाता है. राजेश खन्ना की को-स्टार मुमताज ने राजेश खन्ना एक इस सीक्रेट रिलेशन का खुलासा किया है. एक पॉडकास्ट में मुमताज ने साफ शब्दों में कहा है कि राजेश-अंजू खुद को पति-पत्नी से कम नहीं मानते थे.

पति-पत्नी की तरह रहता था एक्स कपल

मुमताज ने कहा, 'राजेश और अंजू पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहते थे, साथ में उठते-बैठते, खाते-पीते थे, दोनों का रिश्ता पति-पत्नी से कम नहीं था, हां दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन यह रिश्ता किसी शादी से कम नहीं था, अंजू, राजेश की पत्नी से कम नहीं थी, शादी होने के बाद लोग पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन उनका रिश्ता ऐसा नहीं था, दोनों एक-दूजे से बहुत प्यार करते थे'. गौरतलब है कि राजेश की मां चाहती थीं कि वह जल्दी शादी कर लें, क्योंकि वह उस समय 27 साल के हो गए थे, लेकिन जब राजेश ने 1971 में अंजू को प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी शादी को टालना चाहती हैं, क्योंकि वह एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाना चाहती हैं.



सात साल तक किया था डेट

राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले अंजू को डेट किया था. दोनों एक-दूजे को तकरीबन सात साल तक डेट किया था. मुमताज की मानें तो अंजू एक्टर राजेश खन्ना की खूब देखभाल करती थीं. मुमताज ने आगे बताया, 'शादी के बाद मैं अंजू के घर जाया करती थी और हम सब साथ खाते-पीते थे, लेकिन जब मुझे राजेश और अंजू के ब्रेकअप के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ'.

बता दें, साल 1973 में राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर घर बसा लिया था. दूसरी तरफ राजेश और अंजू ने कभी भी अपनी रिलेशनशिप पर मुहर नहीं लगाई थी और ना ही इसे पब्लिक में आने दिया था. अंजू भी ब्रेकअप के बाद नॉर्मल रहीं और राजेश की शादी से बहुत खुश भी हुईं.