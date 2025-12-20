डिंपल कपाड़िया को नहीं मिली फूटी कौड़ी, राजेश खन्ना की आखिरी वसीयत ने खोला था राज, इस शख्स को मिला था सारा पैसा

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार 'काका' राजेश खन्ना हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, गाने और लुक से लोगों का खूब प्यार बटोरा था. आज भी राजेश खन्ना की फिल्में और गानों का जलवा है. 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता था और 70 के अंत तक आते-आते उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा था. राजेश खन्ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ से भी खूब चर्चा में रहे थे. काका की रील लाइफ तो जबरदस्त थी, लेकिन रियल लाइफ में बहुत उथल-पुथल हुई. राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया था. राजेश खन्ना ने अपनी मौत से पहले अपनी वसीयत स्टार वाइफ डिंपल कपाड़िया के नाम नहीं की थी. डिंपल को स्टार हसबैंड राजेश खन्ना की वसीयत से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी.

पत्नी से होती रहती थी लड़ाई

राजेश और डिंपल की शादी साल 1973 में हुई थी. इस शादी से कपल को दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हुईं. शादी के बाद से ही राजेश और डिंपल में खूब तू-तू-मैं-मैं होती थी और इसकी खबर बाहर भी आती थी. राजेश अपनी मौत से पहले खूब बीमार रहने लगे थे और उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि वह अब बचेंगे नहीं, ऐसे में उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई, लेकिन पत्नी का नाम इस वसीयत में नहीं जोड़ा गया. यासिर उस्मान की किताब 'कुछ तो लोग कहेंगे' में इसका जिक्र भी है. गौरतलब है कि जब डिंपल से वसीयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो भी देना है उनके बच्चों को दे दीजिए.

राजेश खन्ना ने किसके नाम की प्रॉपर्टी ?

पत्नी की बात सुनने के बाद राजेश खन्ना ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी. इसके चलते डिंपल के हिस्से में कुछ नहीं आया. रिपोर्ट्स की मानें तो राजेश खन्ना का डिंपल से शादी होने से पहले अंजू महेंद्रू संग नाम जुड़ा था. राजेश और अंजू ने कई सालों तक एक-दूजे को डेट किया था. राजेश अंजू को लेकर काफी पजेसिव थे. राजेश नहीं चाहते थे कि अंजू फिल्मों में काम करें, लेकिन अंजू इसके खिलाफ थी और इसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया.