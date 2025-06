प्लेन में सीट पर पुरुष पैसेंजर्स से भिड़ी महिला, बेटे ने किया मना तो उसे भी पीट डाला, देखें वायरल Video

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से हवाई यात्रा को लेकर लोगों में डर बैठ गया है. दूसरी तरफ इस हादसे के बाद से देश और दुनिया से फ्लाइट के तकनीकी खराबी के चलते बार-बार फ्लाइट रद्द होने की भी खबरें आ रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर लोग भी फ्लाइट से जुड़े नए-पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. अब फ्लाइट से आए इस वीडियो को देखने के बाद एक तरफ आपको हंसी आएगी और दूसरी तरफ चिंता होगी कि देश की एयरलाइन का क्या हाल हो गया है. इस वीडियो में प्लेन में यात्रियों के बीच सीट को लेकर तगड़ी बहस हो गई है. इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र की महिला को उसके ही हम उम्र लोगों के साथ सीट के लिए हंगामा करते देखा जा रहा है. दूसरी तरफ इस महिला ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा.

देखें Video:



Fight for 11A seat

दूसरे से लड़ाई में बेटा पिट गया (Mother beats her son fight with other on a Plane)

प्लेन की इकोनॉमी क्लास से आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला सीट के लिए दो पुरुषों पर बरस पड़ी है. दूसरी तरफ फ्लाइट अटैंडेंट सभी को चुप कराने में लगी हुई हैं, लेकिन महिला है कि चुप होने का नाम नहीं ले रही है. दूसरी तरफ दोनों पुरुष यात्री भी महिला से जमकर बहस कर रहे हैं. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से बदतमीजी भरे शब्द आदान-प्रदान होने लगे. इसके बाद महिला का बेटा अपनी मां को चुप रहने के लिए बोल ही रहा था, लेकिन आग बबूला हो रही मां ने बेटे को पीटना शुरू कर दिया. बेटा बार-बार बोलता मां रहने दो, लेकिन महिला ने बेटे को भी नहीं बख्शा और लड़ाई का सारा गुस्सा उस बेचारे पर निकाल दिया.

Ladko ke sath hamesha aisa hi hota hai…kuch galti ho ya na ho, maa hamesha pehle maarti hai aur fir puchti hai bata kya hua ????

लड़के पर लोगों ने जताई हमदर्दी (Woman in Plane Fight Video)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सबसे ज्यादा तरस लोगों को महिला के बेटे पर ही आ रहा है, जो बेचारा बिना किसी गलती के पिटा जा रहा है. यह वीडियो बीती 19 जून की रात 12 बजे एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 11A (इमरजेंसी) सीट के लिए लड़ाई. इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वहीं, लोग इस वीडियो पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पूरे वाकये पर एक यूजर ने लिखा है, 'भारत में अभी शिक्षा की बहुत कमी है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'लड़कों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ गलती हो या ना हो, मां हमेशा पहले मारती है और फिर पूछती है क्या हुआ? कई यूजर्स ने इस लड़के के लिए हमदर्दी जताई है.

