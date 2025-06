30 सेकंड में निकाला कान से वैक्स, डिस्काउंट के बाद फीस 1300 रुपये, पिता ने ENT डॉक्टर का उड़ाया मजाक

Ent Doctor Removed My Kid Ear Wax In 30 Secs Charged ₹1300: हाल ही में जयपुर के एक शख्स ने अपने बच्चे के कान का वैक्स निकलवाने पर 1300 रुपये फीस को लेकर ENT डॉक्टर का मजाक उड़ाया. उन्होंने जब इस अनुभव को फोटो और तंज भरी पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों की राय बंट गई. इस बीच लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया और डॉक्टर की फीस को जायज बताते हुए कहा, अगली बार देसी तरीका आजमाना.

ENT doctor removed my kid's ear wax in 30 secs, charged whooping ₹1300, that too after a ‘discount'



No wonder her clinic was emptier than Ritvi's ear. 🙃🧏‍♀️ pic.twitter.com/WYKWXB6PiJ — RJ - Rishabh Jain (@rishsamjain) June 17, 2025

30 सेकंड में निकाला कान का वैक्स (How To Clean Earwax Naturally)

X (Twitter) पर @rishsamjain नाम के यूजर ने अपने बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ENT डॉक्टर ने मेरे बच्चे के कान से वैक्स सिर्फ 30 सेकंड में निकाल दिया...और इसके लिए ₹1300 लिए, वो भी डिस्काउंट के बाद, तभी तो उनका क्लिनिक उतना खाली था, जितना Ritvi का कान.' यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई. इस पोस्ट को अब तक 18 लाख से ज्यादा बार देखा गया और 6,500 से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. लोगों ने पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दीं. इस बीच कोई मजाक उड़ाता दिखा, तो कोई डॉक्टर की फीस को जायज ठहराता नजर आया.

Next time you can use a traditional ear wax cleaner. You'll find them across the street. And not waste any money. Hope this helps. pic.twitter.com/nEQnEN1779 — TheLiverDoc (@theliverdr) June 17, 2025

डिस्काउंट के बाद ले लिए 1300 रुपये (Jaipur ENT clinic fee)

एक यूजर ने लिखा, अगली बार मोहल्ले वाले से 50 रुपये में करवा लेना. वहीं एक अन्य ने सलाह दी, सोलीवैक्स (How To Remove Earwax) 186 रुपये में मिलती है, खुद ही कर सकते थे. कुछ ने गंभीर सवाल भी उठाते हुए कहा, पहले फीस पूछ लेते तो ये नौबत नहीं आती. हालांकि, कुछ यूजर्स ने डॉक्टर का समर्थन करते हुए लिखा कि, यह एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है और इसमें डॉक्टरी अनुभव व उपकरण लगते हैं, इसलिए फीस ज्यादा लग सकती है.

Waha kyu gaye??



Ye karwa lete Rs. 50/- mei pic.twitter.com/eROkTtzfsY — Dr. B L Bairwa MS, FACS (@Lap_surgeon) June 17, 2025

कितनी होती है वैक्स निकालने की सही फीस? (Kaan Ki Gandagi Saaf Karne Ke Liye Gharelu Upay)

इसी बीच एक यूजर ने इस पोस्ट को @grok से टैग कर पूछा, कान से वैक्स निकालने की सही फीस क्या होती है? इस पर AI ने जवाब दिया कि भारत में यह फीस 300 से 800 रुपये के बीच होती है, लेकिन बड़े शहरों में प्रीमियम क्लिनिक में यह 2000 रुपये तक भी हो सकती है.

A fair charge for ear wax removal in private Indian clinics typically ranges from ₹300 to ₹800, though costs can reach ₹2000 in premium urban settings. The ₹1300 fee you mentioned is on the higher side but reasonable depending on the clinic's location, doctor's expertise, and… — Grok (@grok) June 17, 2025

₹1300 थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन डॉक्टर की एक्सपर्टीज और क्लिनिक की लोकेशन को देखते हुए इसे गलत भी नहीं कह सकते.

