पिता ने बेटे के लिए रिक्रिएट की WWE सुपरस्टार Undertaker की एंट्री, वीडियो देख खुद द अंडरटेकर भी हुए खुश

Indian father son Undertaker video: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए WWE के दिग्गज रेसलर 'द अंडरटेकर' की एंट्री को घर पर ही दोहराया. इस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है और खास बात ये है कि खुद द अंडरटेकर ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है.

भारत का देसी अंडरटेकर (Undertaker kid video)

वीडियो की शुरुआत होती है जब पिता हारमोनियम पर 'द अंडरटेकर' की थीम सॉन्ग Graveyard Symphony बजाते हैं, जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, बेटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में प्रवेश करता है. उसका अंदाज़, चाल और हाथ उठाने की वो खास स्टाइल बिलकुल अंडरटेकर जैसी लगती है. बेटे के इस परफॉर्मेंस के पीछे पिता की मेहनत और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं. यह सिर्फ एक रेसलिंग एक्ट नहीं, बल्कि पिता-पुत्र के प्यार और सपनों की कहानी है.

यहां देखें वीडियो

Father Help to Fulfills His Son's Dream of Entering as WWE Star Undertaker😂🫡

