हे भगवान! स्टेटस पर लगाया बेटी के 'नकली नोटों' से खेलने का वीडियो, दोस्त ने असली समझकर लूट लिया घर

Viral News: सोशल मीडिया पर 'भौकाल' टाइट करने और खुद को अमीर दिखाने का शौक आजकल आम हो गया है. लेकिन, महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स को अपनी 'नकली अमीरी' का दिखावा करना इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बन आई. दिलचस्प बात यह है कि उसे लूटने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही दोस्त निकला.

AI वीडियो से शुरू हुआ खेल

इस खेल की शुरुआत स्टेटस पर लगे एक वीडियो से हुई. पीड़ित शख्स ने अपने दोस्तों के बीच रुतबा कायम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया और एक ऐसा वीडियो एडिट किया जिसमें उसके पास भारी मात्रा में कैश नजर आ रहा था. इस वीडियो में उसकी बेटी नोटों की गड्डियों से खेलती हुई नजर आ रही है.

वीडियो देखकर डोली दोस्त की नीयत

पीड़ित का यह स्टेटस उसके एक दोस्त ने देख लिया. तकनीकी समझ न होने के कारण दोस्त उस AI जेनरेटेड वीडियो को सच मान बैठा. उसे लगा कि पीड़ित के पास सच में बेहिसाब काला पैसा है. बस फिर क्या था, पैसों के लालच में दोस्त की नीयत बिगड़ गई और उसने लूट की साजिश रच डाली. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर डाका डाल दिया.

नागपुर पुलिस ने दोस्त का घर लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Photo Credit: NDTV Reporter

चोरी के बाद 40 लाख की फिरौती मांगी

आरोपियों का मन सिर्फ चोरी से नहीं भरा. जब उन्हें असलियत पता चली या उनका लालच और बढ़ा, तो उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे डाली. आरोपियों ने डरा-धमकाकर पीड़ित से 40 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़ित ने नागपुर की बेलतरोड़ी पुलिस से संपर्क किया और पूरी आपबीती सुनाई.

2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

मामले की जानकारी देते हुए नागपुर पुलिस इंस्पेक्टर सचिन अहेर ने बताया, 'सोशल मीडिया पर फर्जी रईसी का स्टेटस लगाने के कारण यह पूरी घटना घटी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.' यह घटना इस बात का जीता-जागता सुबूत है कि सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में किया गया झूठा दिखावा असल जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है.

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