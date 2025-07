केरल में फंसे F-35 फाइटर जेट का बन गया इंडियन ‘आधार कार्ड’, पोस्ट देख छूटी लोगों की हंसी, जमकर वायरल हो रहे मीम्स

ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35 फाइटर जेट (F-35 Fighter Jet) करीब 20 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसा हुआ है. उसे अब एयरलिफ्ट कर वापस यूनाइटेड किंगडम ले जाने की तैयारी हो रही है. लेकिन इस बीच उससे जुड़े कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस फाइटर जेट का आधार कार्ड भी वायरल हो गया है, जिसे देख लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है.

जबकि 14 जून से ही F-35 के मीम्स और चुटकुले इंटरनेट पर घूम रहे हैं, लेकिन इसके वापस लौटने की योजना की खबर सामने आने के बाद इंटरनेट पर हंसी-ठिठोली का दौर शुरू हो चुका है. F-35 को भारतीय नागरिक बताने वाला एक वायरल पोस्ट, जिसमें डिजिटल रूप से जनरेट किया गया आधार कार्ड भी नजर आ रहा है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

एक और लोकप्रिय राय है कि "अगर वह F-35 विमान इतने लंबे समय तक गुड़गांव में खड़ा रहता, तो कोई उसके अंदर एक रेस्तरां खोल लेता."

यहां F-35 से जुड़े कुछ और मीम्स और चुटकुले देखें:

इस सप्ताह की शुरुआत में, केरल पर्यटन ने भी इस पोस्ट के साथ F-35 मीम सेलिब्रेशन में भाग लिया.

Kerala, the destination you'll never want to leave.



