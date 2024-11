जापानी बैंक की अजीबोगरीब पॉलिसी, कर्मचारी ने किया फ्रॉड तो करना होगा सुसाइड, लोग बोले- बिल्कुल सही

भारत में अगर जापान की तरह यह नियम लागू हो जाए कि भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले शख्स को अपनी जान देनी पड़ेगी. शायद आपको पढ़ने में यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जापान के शिकोकू बैंक में काम करने का यही नियम है. शिकोकू बैंक में ज्वॉइन करने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि अगर कोई कर्मचारी फाइनेंशियल फ्रॉड करते पकड़ा गया तो उसे 'सुसाइड' करना होगा. लगा ना झटका, वैसे देखा जाए तो जिस तरह से दुनिया के हर देश में नेता और कर्मचारी अपने मतलब के लिए भोली-भाली जनता को लूट रहे है, यह रूल वर्ल्डवाइड लागू होना चाहिए.



23 कर्मचारियों ने खून से साइन किया पेपर (Japnese Bank Staff signs pledge in blood)



जापान के शिकोकू बैंक के इस नियम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बैंक में ज्वॉइन करने से पहले 'मजबूत कार्य नीति' वाला एक पेपर साइन करवाया जाता है. वहीं, एक्स हैंडल पर वायरल इस खबर पर लोगों ने अमेरिकी और जापानी बैंकों की आपस में तुलना भी की है. कमाल की बात तो यह है कि लोगों को यह नियम बेहद सटीक लग रहा है और वो इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. @blondesnmoney नामक एक्स हैंडल पर शिकोकू बैंक से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की गई है, इसमें इस बैंक के शपथ ग्रहण का एक पेपर है, इस पेपर पर 23 वर्कर्स ने अपने खून से साइन किए हैं.



average us bank: we regret overcharging customers, we are hiring additional staff to investigate and we should have it settled by 2027



average japanese bank: pic.twitter.com/hHkiKHdxZb