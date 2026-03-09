विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

सफेद वर्दी में गांव लौटा बेटा, माता-पिता से मिलते ही भावुक हुआ माहौल, वीडियो वायरल

सफेद वर्दी पहने बेटे का गांव लौटकर माता-पिता से मिलना सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. पहचान को लेकर अलग-अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मेहनत और परिवार के सम्मान की मिसाल बन गया है.

Read Time: 3 mins
Share
सफेद वर्दी में गांव लौटा बेटा, माता-पिता से मिलते ही भावुक हुआ माहौल, वीडियो वायरल
बेटा नेवी ऑफिसर बनकर घर लौटा
Social Media

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक वीडियो और कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं. वायरल क्लिप में सफेद वर्दी पहने एक बेटा अपने गांव पहुंचता नजर आता है, जहां उसके गले में फूलों की मालाएं हैं और आसपास गांव के लोग भी खड़े दिखाई देते हैं. सबसे खास पल वो है जब बेटा अपने बुजुर्ग माता-पिता से मिलता है और पूरे माहौल में भावनाएं साफ महसूस होती हैं. सादा सा गांव, कच्चा घर और बेटे की ये घर वापसी लोगों का दिल छू रही है.

यह भी पढ़ें:- अपने न्यूबॉर्न बेबी को गोद लेने में पिता घबराया, नर्स ने दिया हौसला और सिखाया सही तरीका, भावुक कर देगा वीडियो

क्या है वायरल दावे की कहानी

सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ये शख्स भारतीय नौसेना का अधिकारी है, जो ड्यूटी से लौटकर अपने गांव आया है. हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कुछ पोस्ट उसे नेवी ऑफिसर बता रही हैं, तो कुछ में कहा जा रहा है कि वो मर्चेंट नेवी से जुड़ा है या कोई कैडेट है. उसकी पहचान, उसका पद और घटना किस जगह की है, इस बारे में साफ जानकारी सामने नहीं आई है.

गांव वापसी का इमोशनल पल बना चर्चा का विषय

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बेटा घर पहुंचता है, गांव के लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं. माता-पिता की आंखों में खुशी और गर्व साफ झलकता है. साधारण माहौल में कैद ये पल लोगों को बहुत अपना सा लग रहा है. लोग इसे मेहनत और संघर्ष की जीत की तरह देख रहे हैं.

छोटे शहरों की बड़ी कहानियां करती हैं प्रेरित

छोटे गांव और कस्बों से निकलकर बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोगों की कहानियां हमेशा दिल छू लेती हैं. सीमित संसाधन और कम सुविधाओं के बावजूद जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी नहीं रहती. परिवार और पूरा गांव भी उस पर गर्व करता है.

जब सफलता बनती है पूरे गांव की खुशी

ऐसे मौकों पर गांव के लोग उस उपलब्धि को अपनी जीत मानते हैं. जिस मिट्टी में पला बढ़ा बच्चा आगे जाकर नाम कमाता है, वो बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन जाता है. यही वजह है कि जब ऐसे लोग अपने गांव लौटते हैं तो स्वागत सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरा समुदाय मिलकर करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Navy Officer Viral Clip
Get App for Better Experience
Install Now