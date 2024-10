बेटी की शादी के दिन हुआ चमत्कार, दुल्हन बनी बेटी को देख पिता की लौटी खोई याददाश्त, रुला देगा ये इमोशनल वीडियो

Father Daughter Video: कहते हैं कि बुढ़ापा आता है, तो सौ बीमारियां लाता है. जैसे-जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा ब्रैन उतना एक्टिव तरीके से काम नहीं करने लगता है, जितना जवानी के दिनों में करता है. बुढ़ापे में ब्रेन की सबसे बड़ी बीमारी होती है डिमेंशिया, जिसे हम भूलने की बीमारी और याददाश्त चले जाना कहते हैं. सोचो कितनी खुश हुई होगी वो लड़की जिसके बूढ़े पिता की याददाश्त उस दिन वापस आ गई, जिस दिन उसकी शादी थी. सोशल मीडिया पर बाप-बेटी के भावुक पलों का यह वायरल वीडियो किसी की भी आंख में आंसू ला सकता है. आइए देखते हैं बूढ़े पापा और उनकी पराई हो रही परी का यह इमोशनल वीडियो.

बेटी को देख पिता की वापस आई याददाश्त (Father and Daughter Viral Video)

इस वीडियो में सफेद गाउन में सजी-धजी एक दुल्हन पहले तो अपने बूढ़े पिता के पास आती हैं, जो पेंटिंग बना रहे होते हैं. इस बीच बेटी अपने पिता के पास बैठ जाती है और फिर अपने पिता से कुछ बात कर रही होती है, पिता पेंटिंग बनाने में व्यस्त दिखाई देते हैं, बेटी कंधे पर हाथ रखकर पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती नजर आती है और इसके बाद जो नजारा देखने को मिलता है, वो आंखें नम करने के लिए काफी है. यह बूढ़ा बाप जैसे ही अपनी बेटी को देखता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है. इसके बाद बाप अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उस पर प्यार लुटाते नजर आता है. पिता कहते हैं, ओह माय जूलिया, माय डॉटर'. फिर वह अपनी बेटी को किस करते हैं और उसे ढेर सार आशीर्वाद भी देते हैं. इसके बाद बेटी पिता को उठने में मदद करती है और अपनी शादी में शरीक होने के लिए ले जाती है.

यहां देखें वीडियो

A father with dementia recognized his daughter on her wedding day.pic.twitter.com/VMh9d2yYbI