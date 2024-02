ये क्यूट एनिमल हैं एलन मस्क के फेवरेट, तस्वीर शेयर कर लिखा- I Love..

पोस्ट पर आए मजेदार कमेंट्स

एलन मस्क की इस पोस्ट के जवाब में कई लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने कई प्रभावशाली लोगों की पपीज के साथ तस्वीरे शेयर की हैं, लेकिन इसमें चीन के शी जिनपिंग खाली प्लेट लिए हुए दिखाई दिए. वायरल हो रहे इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'Everyone does, well almost everyone.' ये तस्वीर तो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं. इशारा चीन में कुकुर मांस खाने की ओर है.

बिल्ली प्रेमियों ने भी ली चुटकी

वहीं कुछ बिल्ली प्रेमियों ने एलन मस्क की इस पोस्ट के जवाब में बिल्लियों की तस्वीरें पोस्ट की है. एक तस्वीर में बिल्लियों के कैप्शन के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा है, 'भले ही कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होके होंगे, लेकिन हम कभी पुलिस को आपके छिपे हुए ड्रग्स के बारे में नहीं बतातीं.' गौरतलब है कि कुत्तों की मदद से ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन के कई मामले पकड़े जाते हैं.