अरबपति होकर भी ऐसा घर! दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk का घर देख चौंके लोग, मां ने दिखाई अंदर की झलक

एलन मस्क के टेक्सास स्थित घर की तस्वीर सामने आने के बाद लोग उनकी सादगी देखकर हैरान हैं. उनकी मां माये मस्क ने भी बताया कि घर में फ्रिज खाली था और उन्हें गैराज में सोना पड़ा.

टेक्नोलॉजी की दुनिया के दिग्गज और अरबपति कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) अपनी कंपनियों और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन, हाल ही में उनके टेक्सास वाले घर की तस्वीर सामने आने के बाद लोग उनकी सादगी देखकर हैरान रह गए. इस घर के बारे में उनकी मां माई मस्क (Maye Musk) ने भी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं.

बेहद साधारण है घर का अंदरूनी हिस्सा

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में टेक्सास के बोका चिका में स्थित घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है. यह वही इलाका है जहां स्पेसएक्स (SpaceX) का लॉन्च साइट भी मौजूद है. तस्वीर में एक छोटा सा लिविंग और किचन एरिया दिखाई देता है. किचन में सफेद कैबिनेट, स्टील का फ्रिज, चूल्हा और फार्महाउस स्टाइल का सिंक है. सिंक के ऊपर एक खिड़की है जिससे कमरे में रोशनी आती है. कमरे में ज्यादा सजावट नहीं है और दीवारें लगभग खाली दिखाई देती हैं.

कमरे में रखी हैं बस कुछ जरूरी चीजें

कमरे के बीच में एक गहरे रंग की लकड़ी की कॉफी टेबल रखी है. इस पर रॉकेट के आकार की एक मूर्ति रखी हुई है, जो संभवतः मस्क के स्पेस प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है. टेबल के पास एक कटाना तलवार और कुछ किताबें भी दिखाई देती हैं. किचन के पास एक साधारण डाइनिंग टेबल और कुर्सियां रखी हुई हैं. एक कुर्सी पर काला जैकेट रखा हुआ है. इसके अलावा कमरे में न तो भारी पर्दे हैं, न महंगे कारपेट और न ही सजावटी लाइटें.

मां ने बताया अपने रहने का अनुभव

इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क की मां ने अपने अनुभव भी शेयर किए. उन्होंने बताया कि जब वह वहां गई थीं तो फ्रिज में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि अपने दौरे के दौरान उन्हें गैराज में सोना पड़ा था. उन्होंने लिखा कि बाथरूम में सिर्फ एक तौलिया था, इसलिए उन्होंने उसे एलन के लिए छोड़ दिया.

बचपन के अनुभव ने सिखाई सादगी

माये मस्क ने यह भी बताया कि बचपन में उन्होंने कालाहारी रेगिस्तान (Kalahari Desert) में कई हफ्ते बिताए थे, जहां नहाने की सुविधा बहुत कम थी और पानी भी सीमित था. उनके अनुसार, वही अनुभव उन्हें ऐसे साधारण माहौल में रहने के लिए तैयार कर चुका था.

लोगों ने की जमकर चर्चा

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोगों ने कहा कि एलन मस्क का यह सादा जीवन उनके काम पर फोकस को दिखाता है. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद उनका इतना साधारण घर देखकर कई लोग हैरान रह गए.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

