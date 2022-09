गुस्से में 'गजराज' ने कार पर किया जबरदस्त हमला, बोनट पर चढ़कर किया चकनाचूर!

यहां देखें वीडियो

हाल ही में वायरल (viral) हुए गुस्साए हाथी (video of an angry elephant) के इस वीडियो में वो कार के ऊपर बैठकर उसे तोड़ने (elephant trying to break car) की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. वीडियो को देखकर हाथी के बढ़ते गुस्से (anger elephant) के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है. वायरल हो रहे इस वीडियो (video going viral) को देखकर हैरानी होना लाजिमी है. यूं तो अमूमन हाथी जंगल के अलावा सड़कों पर महावत के साथ चुपचाप सीधी चाल चलते देखे जाते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल अलग इस वीडियो में हाथी का उफनता गुस्सा कार चालक (car driver) के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हाथी बीच सड़क पर खड़ी ग्रे कलर की कार के पास पहले चुपचाप खड़ा रहता है. इस बीच एकाएक हाथी का मिजाज बिगड़ा जाता है और कुछ ही सेकंड में हाथी का गुस्सा आसमान छूने लगता है. इस बीच कार ड्राइवर भी कुछ कम जिद्दी नहीं है. वीडियो में आगे आप देखेंगे कि हाथी द्वारा कार को पीछे धकेलने के बावजूद, ड्राइवर कार को पीछे नहीं लेता. इस दौरान धीरे-धीरे हाथी का गुस्सा तेजी से बढ़ता चला जाता है.

एक समय ऐसा आता है, जब हाथी अपने दोनों पैर रखकर कार के बोनट पर चढ़ जाता है. बोनट पर चढ़ते ही हाथी के पैर से कार का साइड शीशा टूट जाता है. इसके साथ ही कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है. वीडियो के आखिर में आप देख ही सकते हैं कि कैसे हाथी के गुस्से के सामने ड्राइवर को झुकना पड़ता है और अंत में कार को पीछे लेना पड़ता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को ब्यूटेनबिगीबिडेन नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लोग खूब देख और पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 68 हजार से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वहीं तीन हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, जबकि 1500 लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा, 'बाप रे हाथी काफी गुस्से में है' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'लगता है हाथी को यह कार बिल्कुल पसंद नहीं आई.'

