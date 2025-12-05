लाल ग्रह पर कयामत की बिजली! वैज्ञानिकों ने पहली बार सुनी ऐसी आवाज...सुन कांप उठेगा कलेजा

Dust Devils Sound On Mars: जरा सोचिए करोड़ों किलोमीटर दूर एक वीरान, सूखा, बर्फीला, बिल्कुल चुप पड़ा ग्रह...मंगल, जहां न बारिश, न बादल, न कोई गड़गड़ाहट, लेकिन अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक टक-टक...एक ब्लिप...एक रहस्यमयी साउंड वेव सुनने को मिले तो यकीनन किसी का भी कलेजा थर-थर कांप उठे. NASA के Perseverance रोवर ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी एक पल के लिए सन्न कर दिया. मंगल पर बिजली, वो भी बिना बादल..बिना तूफान…सिर्फ धूल की रगड़ से.

मंगल की रेत का रहस्य: आखिर कहां से आई आवाज? (electric sparks on mars)

नासा के सुपर-सेंसिटिव माइक्रोफोन ने दो मंगल वर्षों में 55 बार इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैप्चर किए, लेकिन ये कोई धरती वाली बड़ी चमक नहीं थी. ये थीं मिनी-लाइटनिंग, जिनकी आवाज उतनी ही रहस्यमयी जितनी मंगल की सतह. वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे आप गुब्बारे को बालों पर रगड़ते हैं और हल्की चिंगारी बनती है, ठीक वैसा ही कुछ मंगल की धूल कर रही है. तेज हवाएं धूल के कणों को टकराती हैं, जिससे चार्ज बनता है और फिर मिनी बिजली कड़कती है.

डस्ट डेविल्स, मंगल के तूफानों का इलेक्ट्रिक सच (Mars dust storm electricity)

रोवर जब धूल के बवंडरों से भिड़ा, तब रिकॉर्डर में अचानक टक जैसी आवाजें कैद हुईं. 28 घंटे की रिकॉर्डिंग में स्पष्ट पैटर्न दिखा, जहां धूल और हवाओं की टक्कर ज्यादा, वहां स्पार्क ज्यादा दिखा. 7 रिकॉर्डिंग में तो एक मिनी सोनिक बूम भी कैद हुआ. मंगल पर सुनी गई पहली 'थंडर जैसी' आवाज.

क्यों है ये खोज बेहद बड़ी? (NASA Perseverance audio)

मंगल की हवा बेहद पतली है फिर भी वहां इलेक्ट्रिक चार्ज बन रहा है. ये स्पार्क्स मंगल की केमिस्ट्री बदल सकते हैं, जैसे रिएक्टिव कंपाउंड बनाना. भविष्य के रोवर्स, स्पेस सूट और इंसानों के मिशन के लिए ये चेतावनी भी है और सबसे बड़ा सवाल अगर बिजली जीवन की शुरुआत की चिंगारी थी…तो क्या मंगल पर भी कभी ऐसी चिंगारी जली थी? नेचर जर्नल में पब्लिश स्टडी कहती है कि, यह खोज मंगल के रहस्यों का सिर्फ पहला दरवाजा खोलती है.

