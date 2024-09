बुजुर्ग शख्स ने गिटार बजाते हुए स्टाइलिश अंदाज़ में गाया अंग्रेजी गाना, सुनकर दंग रह गए यूजर्स, बोले- ये अद्भुत है

द एनिमल्स (The Animals) द्वारा "House of the Rising Sun" गाते एक बुजुर्ग शख्स के दिल छू लेने वाले वीडियो ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है. एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को तुरंत ही 1 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो उस शख्स के प्रभावशाली सिंगिंग टैलेंट और गीत के साथ गहरे भावनात्मक संबंध को दर्शाता है.

वीडियो में, बुजुर्ग शख्स क्लासिक ट्रैक की एक शक्तिशाली और हार्दिक प्रस्तुति देता है. भावनाओं से भरपूर उनकी आवाज़, गाने में एक ताज़ा और मार्मिक व्याख्या लाती है, जो दर्शकों को गहराई से पसंद आई है. वीडियो पर आए रहे कमेंट्स उन लोगों की हैरानी और तारीफ को दर्शाती हैं जिन्होंने इसे देखा है. एक दर्शक ने कमेंट किया, "'किसी पुस्तक को उसके आवरण से कभी मत आंकिए'' का आदर्श उदाहरण," जबकि दूसरे ने कहा, "वाह! यह अद्भुत है."

देखें Video:

Perfect example of ‘Never judge a book by its cover'.. ✨😍



I think he went abroad for IYER studies :) pic.twitter.com/m0AS94Iseh