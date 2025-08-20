विज्ञापन
'फैंस उनके लिए प्रार्थना करें', कांबली के छोटे भाई ने दिया सेहत का ताजा अपडेट, की सपोर्ट की अपील

Vinod Kambli's health: कांबली पिछले काफी समय से दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ स्वास्थ्य की मार है, तो दूसरी तरफ पूर्व बल्लेबाज आर्थिक मार भी झेल रहा है

पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली की फाइल फोटो
  • कांबली को पिछले साल यूरीन में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से घर पर इलाज चल रहा है
  • वीरेंद्र कांबली ने बताया कि विनोद की स्थिति स्थिर है, वह बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं
  • पिछले दिनों विनोद ने दस दिन का पुनर्वास कार्यक्रम और चिकित्सीय परीक्षण करवाए
एक समय बाल सखा सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर बल्लेबाज करार दिए गए अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज विनोद कांबली (Vinod Kambli's health) को लेकर बड़ी खबर है. कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने पूर्व बल्लेबाज की सेहत के बारे में ताजा जानकारी देते हुए प्रशंसकों और शुभ चाहने वालों से विनोद के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.  पिछले साल विनोद कांबली को यूरीन में इन्फेक्शन के कारण थाने में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, तभी से कांबली अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति काफी धीमी रही है. 

कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र ने एक पोडकास्ट शो में कहा, 'विनोद फिलहाल घर पर हैं. उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है. कांबली को बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वह एक चैंपियन हैं और वह वापसी करेंगे. उम्मीद है कि वह फिर से घूमना और दौड़ना शुरू करेंगे. मेरा उनमें बहुत ज्यादा भरोसा है. उम्मीद है कि आप एक बार  फिर उन्हें मैदान पर वापसी करते देख सकते हैं.'

वीरेंद्र ने बताया, 'विनोद पिछले दिनों दस दिन के पुनर्वास कार्यक्रम और संपूर्ण चिकित्सीय परीक्षण से गुजरे थे. इस दौरान उनका ब्रैन स्कैन और यूरीन टेस्ट भी हुआ था. उस समय सभी परिणाम अच्छे थे और कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं थी. लेकिन अब जबकि विनोद घूम नहीं सकते, तो उन्हें फिजियोथैरेपी की सलाह दी गई है. वह अभी भी साफ-साफ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हालत बेहतर हो रही है. मैं फैंस से उनकी सेहत के लिए प्रार्थना की  अपील करता हूं. विनोद को आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है.' वैसे कांबली पर दोहरी मार यह है कि यह बल्लेबाज सेहत के साथ-साथ पैसे की तंगी की भी मार झेल रहा है. हाल ही में उनकी पत्नी आंद्रेया हेविट ने स्वीकार किया था कि उन्होंने विनोद से अलग होने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने इस बल्लेबाज के मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने का फैसला किया. 

