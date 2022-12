VIDEO:'52 गज का दामन' हरियाणवी गाने पर ठुमके लगाकर नई नवेली दुल्हन ने लूटी महफिल

यूं तो इंटरनेट पर रोजाना कई डांस वीडियोज सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा. वीडियो में चटक लाल साड़ी पहनें नई नवेली दुल्हन गले में हैवी ज्वेलरी और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई है. इसके साथ ही दुल्हन ने सिर पर दुपट्टा भी लिया हुआ है. वीडियो में डांस करती दुल्हन के चेहरे पर प्यारी मुस्कान देखते ही बन रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में महिला किसी पारिवारिक समारोह जैसे महिला संगीत में शामिल होती दिख रही है, जहां वो पॉपुलर हरियाणवी सॉन्ग '52 गज का दामन' पर अपने डांस के जलवे बिखेर रही है. इस वीडियो को अब तक 67 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

