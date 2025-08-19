विज्ञापन

स्टेज पर दुल्हन को उदास खड़ा देख आया दोस्त, फिर बजा फेवरेट गाना, दोनों ने मिलकर काटा ऐसा बवाल, देखता रह गया दूल्हा

दुल्हन स्टेज पर गुमसुम खड़ी होती है तभी अचानक उसका बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाता है. इसके बाद दोनों 'इश्क तेरा तड़पावे' गाने पर ऐसा धमाल मचाते हैं, पास खड़ा दूल्हा बस देखते रह जाता है.

स्टेज पर दुल्हन को उदास खड़ा देख आया दोस्त, फिर बजा फेवरेट गाना, दोनों ने मिलकर काटा ऐसा बवाल, देखता रह गया दूल्हा
दोस्त का साथ पाकर दुल्हन ने कर दिया कमाल
किसी की भी जिंदगी में शादी एक खास दिन होता है. इस दिन दूल्हा-दुल्हन की खुशी देखते ही बनती है. शादी के हर एक मोमेंट को एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि यही पल आगे जाकर याद आते हैं. शादी के अब तक न जाने कितने ही वायरल वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. ऐसा ही एक नया वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. इस वीडियो में आप दुल्हन को अपनी वरमाला के स्टेज पर 'इश्क तेरा तड़पावे' गाने पर डांस करते हुए देख सकते हैं.

इस वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स पर शेयर किया गया है. वीडियो में आप एक दुल्हन को अपने दोस्त के साथ पंजाबी गाने पर झूमते हुए देख सकते हैं. दरअसल, होता कुछ ऐसा है कि लड़की स्टेज पर खड़ी होकर अकेले ही थोड़ा बहुत झूम रही होती है कि तभी अचानक उसका बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाता है. इसके बाद दोनों 'इश्क तेरा तड़पावे' गाने पर जिस तरह से धमाल मचा देते हैं, उसे देख कर आपका दिन भी बन जायेगा. जिस तरह से दोनों इस पर मस्ती में डांस करते हैं, उसे देखने के बाद एक बार को आपका भी डांस करने का मन हो जायेगा.

वीडियो इतना पसंद किया जा रहा है कि इसे अब तक हजारों में लाइक्स आए हैं. यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, "पक्का ये लड़की का बेस्ट फ्रेंड है". तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, "ये तब होता है जब ब्राइड का बेस्ट फ्रेंड आ जाए". वहीं एक अन्य ने लिखा है, "दूल्हा सोच रहा होगा कि मैं क्यों हूं यहां पर". इस तरह के ढेरों मजेदार कमेंट्स इस वीडियो पर आए हैं.

