हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने 'खलनायक' ने मचाया धमाल, हंसिका डिजिया का अंदाज देख फैंस हैरान

मशहूर हरियाणवी गाने 'खटोला' के बाद मासूम शर्मा का नया गाना 'खलनायक' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसमें हंसिका डिजिया का बदला-बदला अन्दाज्द एख फैंस हैरान रह गए हैं.

ट्रेंड कर रहा मासूम शर्मा का नया गाना 'खलनायक'
नई दिल्ली:

अभिनेत्री और म्यूजिक आर्टिस्ट हंसिका डिजिया इन दिनों अपने नए म्यूजिक वीडियो ‘खलनायक' को लेकर चर्चा में हैं. अब तक अपने शांत, सादगी भरे और कोमल किरदारों के लिए जानी जाने वाली हंसिका ने इस बार ऐसा रूप दिखाया है, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में उनका अंदाज, लुक और बॉडी लैंग्वेज उनके करियर का अब तक का सबसे अलग और दमदार रूप माना जा रहा है.

गाने ‘खलनायक' को लिखा है राहुल मुआना ने. राहुल अपनी गहरी सोच और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसे बोल लिखे हैं, जो कहानी के साथ-साथ एक विचार भी प्रस्तुत करते हैं. गाने में आत्मबल, विद्रोह और अपनी पहचान को लेकर खड़े होने का संदेश है. इसे पिन्ना म्यूज़िक ने कंपोज किया है, जिसने गाने को युवा और इंटेंस टच दिया है.

गाने की खासियत सिर्फ इसके बोल और संगीत में ही नहीं, बल्कि हंसिका के बदले हुए लुक में भी है. उनकी स्टाइलिंग, हेयरस्टाइल और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह उनके पिछले इमेज से अलग है. पर्दे पर उनकी मौजूदगी इतनी प्रभावी है कि दर्शक उन्हें लगातार देखते रहने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ परंपरागत भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर तरह के किरदार को निभाने की क्षमता रखती हैं.

गाने में मासूम शर्मा और आशु ट्विंकल की आवाज़ों ने जान डाल दी है. दोनों गायकों ने अपने सुरों में जिस जोश और भावनाओं को उतारा है. उसने गाने की थीम- बगावत और आत्मसम्मान को और मजबूत बना दिया है. इस म्यूज़िक वीडियो का निर्देशन प्रशांत सिंह ने किया है. उनका विज़न और कैमरा वर्क गाने की ताकत को और बढ़ा देता है. हर फ्रेम में उनकी सोच और बारीकी नजर आती है. चाहे वह कैमरा एंगल हो, बैकग्राउंड का चुनाव हो या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन. यह प्रोजेक्ट Digiya Music के बैनर तले बनाया गया है, जिसके निर्माता कमल डिज़िया हैं. हंसिका डिज़िया और हर्षित डिज़िया ने को-प्रोड्यूसर के रूप में इसमें अहम भूमिका निभाई है. टीम ने मिलकर इसे सिर्फ एक म्यूज़िक वीडियो न बनाकर, एक कहानी का रूप देने की कोशिश की है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है.

हंसिका डिज़िया का ट्रांसफॉर्मेशन बना चर्चा का कारण

हंसिका के इस नए अवतार ने न केवल उनके फैंस को चौंकाया है, बल्कि इंडस्ट्री में भी उनकी चर्चा तेज कर दी है. अब तक वह कोमल, पारंपरिक और भावुक किरदारों में नजर आती थीं, लेकिन ‘खलनायक' में उनका अंदाज बिंदास, विद्रोही और आत्मविश्वासी है. इस बदलाव ने यह साबित कर दिया है कि हंसिका एक बहुमुखी कलाकार हैं, जो अलग-अलग तरह की भूमिकाओं को सहजता से निभा सकती हैं.

