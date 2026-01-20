अक्षय कुमार के काफिले की कार का जबरदस्त एक्सिडेंट, ऑटो से हुई टक्कर दो टायर पर खड़ी हो गई कार

अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी सोमवार (19 जनवरी) की शाम को मुंबई में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई. यह घटना तब हुई जब एक्टर और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एयरपोर्ट से अपने जुहू वाले घर जा रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अक्षय कुमार अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी को पीछे से एक ऑटो ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि उस ऑटो को पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मारी थी, जिसके चलते ऑटो बेकाबू होकर आगे की ओर जा घुसा और सीधे अक्षय कुमार की एस्कॉर्ट गाड़ी से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अक्षय की एस्कॉर्ट कार भी झटके से ऊपर उठ गई.

रात 9 बजकर 5 मिनट पर हुआ हादसा

अक्षय कुमार उस समय आगे अपनी कार में मौजूद थे. हादसे के तुरंत बाद उनकी मैनेजर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अपनी कार से बाहर निकले और हालात का जायजा लिया. इस दुर्घटना में ऑटो चालक को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऑटो में मौजूद एक यात्री को हालांकि कोई चोट नहीं आई. यह हादसा रात करीब 9:05 बजे मुंबई के जुहू इलाके में सिल्वर कैफे के पास हुआ.

ऑटो रिक्शा बुरी तरह टूटा

हादसे के तुरंत बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया. घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार है. घटनास्थल से ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे वीडियो में एस्कॉर्ट कार एक तरफ पलटी हुई दिख रही थी, जबकि ऑटो-रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहा था, जो ऊपर से कुचला हुआ था. राहत की बात ये है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लौट रहे थे अक्षय-ट्विंकल

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना अपनी फॉरेन ट्रिप के बाद एयरपोर्ट से लौट रहे थे. वे अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए बाहर गए हुए थे. इस मौके पर, ट्विंकल ने वीकेंड पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह और अक्षय एक साथ पैराग्लाइडिंग करते दिख रहे थे. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "हमारी शादी की सबसे अच्छी बात? हम हमेशा एक-दूसरे को उड़ने के लिए एनकरेज करते हैं. कभी-कभी सचमुच, जैसे आज! प्यार, सपोर्ट और पहाड़ों से कूदने के 25 साल पूरे होने पर."