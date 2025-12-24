विज्ञापन
INDW vs SLW 2nd T20I: शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी, तूफानी अर्द्धशतक

India Women vs Sri Lanka Women, 2nd T20I: शेफाली ने दूसरे टी20 में 34 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के से नाबाद 69 रन बनाएो

Sri Lanka Women tour of India 2025:
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 22 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. शेफाली ने अपने करियर में अब तक कुल 92 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 26.73 की औसत के साथ 2,299 रन बनाए. इस दौरान शेफाली ने 12 अर्धशतक लगाए. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र से पहले 10 अर्धशतक लगाए थे. आयरलैंड की गैबी लुईस 10 अर्धशतकों के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जबकि भारत की जेमिमा रोड्रिग्स (7) लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

श्रीलंका के विरुद्ध दूसरे टी20 मैच में शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. यह श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम ने 9 विकेट खोकर 128 रन बनाए.

श्रीलंका की तरफ से हर्षिता समरविक्रमा ने सर्वाधिक 33 रन बनाए, जबकि कप्तान चामरी अथापथु ने 31 रन की पारी खेली। इनके अलावा हसिनी परेरा ने 22 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 1-1 निकाले.

इसके जवाब में भारत ने 11.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। भारत की ओर से 21 वर्षीय शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 69 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 1 छक्का और 11 चौके निकले। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स ने 26 रन टीम के खाते में जोड़े. भारतीय टीम 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से लीड हासिल कर चुकी है. सीरीज का अगला मैच तिरुवनंतपुरम में 26 दिसंबर को खेला जाएगा.


 

