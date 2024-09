बीमार मालिक को ले जा रहे थे अस्पताल, पालतू कुत्ता करने लगा एम्बुलेंस का पीछा, आगे जो हुआ, Video देख आ जाएंगे आंसू

सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, ये वीडियो जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक वफादार कुत्ता अपने बीमार मालिक को अस्पताल ले जा रही एक एम्बुलेंस का पीछा करते हुए नज़र आ रहा है. लेकिन, इसके बाद जो हुआ वह देखकर आपका दिल पसीज उठेगा. जब एक चिकित्सा अधिकारी ने कुत्ते को एम्बुलेंस के अंदर जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने मालिक के साथ जा सके.

एक एक्स यूजर, ताराबुल ने 27-सेकंड की क्लिप साझा की, जो 3 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ वायरल हो गई है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो रहे हैं. अपने मालिक को मुश्किल में अकेला न छोड़ने वाले वफादार पालतू जानवर ने एम्बुलेंस का तब तक पीछा किया जब तक कि एक चिकित्सा अधिकारी ने उसे एम्बुलेंस के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी.

देखें Video:

A dog was running after the ambulance that was carrying their owner. When the EMS realized it, he was let in. ❤️ pic.twitter.com/Tn2pniK6GW