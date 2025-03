क्या आप जानते हैं...YouTube पर अपलोड हुआ पहला वीडियो कौन सा था?

First video of youtube: यूट्यूब (YouTube)...जो आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत एक साधारण वीडियो से हुई थी. क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो कब और किसने अपलोड किया था? यह वीडियो न केवल यूट्यूब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि इसके बाद डिजिटल कंटेंट की दुनिया पूरी तरह बदल गई. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

पहला यूट्यूब वीडियो (YouTube First Video)

यूट्यूब का पहला वीडियो 'Me at the zoo' था, जिसे 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया था. यह वीडियो यूट्यूब के सह-संस्थापक जावेद करीम (Jawed Karim) ने अपलोड किया था. इस 18-सेकंड के वीडियो में जावेद करीम अमेरिका के सैन डिएगो जू में खड़े होकर हाथियों के बारे में बात कर रहे हैं. यह वीडियो भले ही साधारण लगे, लेकिन इसने यूट्यूब के भविष्य की नींव रखी. जावेद करीम ने यह साबित किया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर साझा कर सकता है. आज यूट्यूब पर हर दिन करोड़ों वीडियो अपलोड किए जाते हैं और लाखों क्रिएटर्स इससे जुड़कर कंटेंट बना रहे हैं.

कैसे हुई यूट्यूब की शुरुआत? (The First YouTube Video)

यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में तीन पूर्व पेपल कर्मचारियों चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने की थी. इनका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था, जहां लोग आसानी से वीडियो शेयर कर सकें. शुरुआत में यह एक डेटिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गया.

यूट्यूब का आज का प्रभाव (The Story of YouTube First Video)

आज यूट्यूब केवल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है. लाखों लोग इससे अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और बड़ी कंपनियां इसे विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन के लिए उपयोग कर रही हैं. यूट्यूब का पहला वीडियो 'Me at the zoo' केवल 18 सेकंड लंबा था, लेकिन इसने डिजिटल वीडियो क्रिएशन की नई क्रांति की शुरुआत की. यदि यह वीडियो नहीं होता, तो शायद आज यूट्यूब भी न होता और न ही डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री इतनी विकसित होती.

ये भी देखेंः- सोने की मुर्गी से कम नहीं है ये भैंस