भारती सिंह ने पहली बार किया अपनी कमाई का खुलासा, बताया TV और यूट्यूब से आता है कितना पैसा

भारती सिंह, देश की मशहूर कॉमेडियन और होस्ट, ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी कमाई के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि टीवी और यूट्यूब से उनकी इनकम का रेशियो क्या है और इन दोनों में से कौन सा मीडियम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है. भारती ने दो साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज वह इससे मोटी कमाई कर रही हैं.

गरीबी से शोहरत तक का सफर

भारती सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. महज दो साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी मां ने अकेले ही उन्हें और उनके भाई-बहनों को पाला. भारती ने कई बार बताया है कि उनके परिवार ने बेहद गरीबी देखी. कभी-कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और उनकी मां दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पालन-पोषण करती थीं. लेकिन आज भारती ने मेहनत और टैलेंट के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने परिवार को भी शोहरत और अच्छी जिंदगी दी है. आज वह भारत की टॉप महिला कॉमेडियन और होस्ट में से एक हैं, जो लग्जरी लाइफ जी रही हैं.

टीवी और यूट्यूब से कितनी कमाई?

एक पॉडकास्ट में भारती से पूछा गया कि अगर वह 100 रुपये कमाती हैं तो उसमें से कितना टीवी से और कितना यूट्यूब से आता है. इस पर उन्होंने जवाब दिया, “मेरी कुल कमाई का 60% हिस्सा टीवी से आता है, जबकि 40% यूट्यूब से. मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरती. अगर कोई कहे कि माइक छोड़कर मेहनत करो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं.”

उन्होंने आगे बताया कि यूट्यूब पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर उतना ही अच्छा रिटर्न मिलता है. “मैं टीवी पर एक दिन में जितना कमा लेती हूं, उतना यूट्यूब पर एक महीने में कमाती हूं. मुझे दोनों ही मीडियम बहुत पसंद हैं.”

भारती सिंह ने क्यों शुरू किया यूट्यूब चैनल

भारती ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला क्यों लिया. उन्होंने बताया कि उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने उन्हें सलाह दी थी कि टीवी का दौर धीरे-धीरे कम हो रहा है और भविष्य में यूट्यूब का बोलबाला होगा. शुरुआत में भारती को अपनी निजी जिंदगी को व्लॉग के जरिए लोगों के सामने लाने में हिचक थी. लेकिन जब उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की तो उन्हें दर्शकों का प्यार और पॉजिटिव रिव्यू मिले. “जब कमेंट्स आने लगे और लोगों का प्यार मिला, तो मजा आने लगा और जब पैसे भी आने शुरू हुए तो और ज्यादा मजा आने लगा.” भारती ने हंसते हुए कहा.