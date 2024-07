मज़ाक नहीं है... महज 1 रुपये का टैक्स विवाद सुलझाने के लिए CA को देने पड़े 50 हज़ार रुपए

कई बार इनकम टैक्स (income tax) से जुड़ा मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि आम लोगों की समझ से बाहर हो जाता है. फिर इसके लिए फाइनेंस और इनकम टैक्स की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है. लेकिन इन प्रोफेनल्स की फीस कई बार टैक्स की राशि से अधिक निकल आती है. दिल्ली के रहने वाले अपूर्व जैन ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट (chartered accountant) (सीए) को एक कर विवाद को निपटाने के लिए ₹50,000 का भुगतान किया, जबकि कर विवाद की कीमत मात्र ₹1 थी.

"मैं मजाक नहीं कर रहा हूं"

जैन ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में प्राप्त आयकर नोटिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को $50,000 का शुल्क दिया, जिसमें अंतिम विवादित मूल्य 1/- रुपये निकला." उन्होंने यह कहते हुए अपनी गंभीरता पर जोर दिया, "मैं मजाक नहीं कर रहा हूं."

Paid 50000/- fee to CA for a IT notice I received recently wherein the final disputed value turned out to be Re 1/-.

I am not joking. ????