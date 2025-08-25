अब सिर्फ 3 मिनट में भर सकते हैं ITR, TaxBuddy ने देश का पहला AI Tax फाइलिंग प्लेटफॉर्म किया लॉन्च

क्या आप भी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की झंझट से परेशान हो जाते हैं? फॉर्म्स भरना, डिटेल्स चेक करना और डाउट्स क्लियर करने में घंटों या कई बार दिनों का वक्त निकल जाता है. लेकिन अब यह झंझट खत्म होने वाला है. अब टैक्स फाइल करना मिनटों का काम बन गया है. न कोई झंझट, न कोई इंतजार. सिर्फ 3 मिनट में पूरा ITR तैयार हो जाएगा.

दरअसल, टैक्सबडी (TaxBuddy) ने भारत का पहला AI-पावर्ड टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ 3 मिनट में ITR फाइल कर सकते हैं.

TaxBuddy AI कैसे करेगा टैक्स फाइलिंग का काम?

इस नए प्लेटफॉर्म पर आपको बस साइन अप करना है और कुछ आसान गाइडेड सवालों के जवाब देने हैं. इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद-ब-खुद आपका रिटर्न तैयार कर देगा. इस दौरान अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो सिस्टम तुरंत जवाब देगा. यानी अब किसी क्लैरिफिकेशन के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

TaxBuddy का कहना है कि यह सिस्टम न केवल स्पीड देता है बल्कि पूरी तरह से कंप्लायंस भी सुनिश्चित करता है. यानी आपका रिटर्न सही तरीके से और नियमों के अनुसार फाइल होगा. इसके साथ ही, अगर यूजर्स चाहें तो वे TaxBuddy की एक्सपर्ट टीम से भी मदद ले सकते हैं.

यूजर्स के लिए फायदे

TaxBuddy पहले से ही देशभर में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसके 16 हजार से ज्यादा गूगल रिव्यू हैं और औसतन 4.9 स्टार रेटिंग मिली है. कंपनी का कहना है कि यह नया AI सिस्टम यूजर्स को सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि मेंटली टेंशन से फ्री भी कर देगा.

बिना एक्स्ट्रा चार्ज के फ्री Income Tax नोटिस का सॉल्यूशन

इसके अलावा TaxBuddy की खासियत यह है कि यह फ्री नोटिस मैनेजमेंट भी देता है यानी अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो उसका सॉल्यूशन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के किया जाएगा. साथ ही प्लेटफॉर्म पर 365 दिन का पोस्ट-फाइलिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे सालभर आप कवर रहते हैं.

टैक्सबडी के फाउंडर सुजीत बंगार का कहना है कि “टैक्स फाइलिंग उतनी ही आसान होनी चाहिए जितनी ऑनलाइन पेमेंट करना. क्विक, सिक्योर और स्ट्रेस-फ्री. टैक्सबडी AI के जरिए हम हर भारतीय के लिए टैक्स फाइलिंग का भविष्य आज ही ला रहे हैं.”

ITR फाइलिंग में नया बेंचमार्क सेट करेगा TaxBuddy

TaxBuddy पहले से लाखों सैलरीड प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स को आसानी से रिटर्न फाइल कराने में मदद करता आया है. अब यह AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म स्पीड, एक्यूरेसी और कस्टमर एक्सपीरियंस का नया बेंचमार्क सेट करेगा.

अगर आप खुद इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो टैक्सबडी की वेबसाइट www.taxbuddy.com पर जा सकते हैं.

