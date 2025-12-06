विज्ञापन
विशेष लिंक

मम्मी कोई अमीर बूढ़ा पकड़ लो, विधवा होने का फायदा उठाओ... बेटी की ऐसी बात सुन आपको भी आएगा गुस्सा

इन दिनों एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी मां से ऐसी ही कुछ बातें कहती हुई और हंसते हुए  दिखाई दे रही है. वहीं, इस वीडियो को देखने के वाले गुस्से में आ गए.

Read Time: 3 mins
Share
मम्मी कोई अमीर बूढ़ा पकड़ लो, विधवा होने का फायदा उठाओ... बेटी की ऐसी बात सुन आपको भी आएगा गुस्सा
  • सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बेटी अपनी विधवा मां से अमीर शुगर डैडी की मांग करती नजर आई
  • वीडियो में बेटी मां से कहती है कि वह किसी अमीर बूढ़े को पकड़कर उसे एक नया पिता दे दे
  • मां वीडियो में शुरुआत में हैरानी जताती है और बाद में बेटी को जवाब देती हुए दिखती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्या कोई बेटी अपनी विधवा मां से ऐसा कह सकती है कि उसे शुगर डैडी चाहिए इसलिए आप किसी अमीर बूढ़े को पकड़ लो. मैं आपको डेटिंग ऐप पर डाल देती हूं. जी हां इन दिनों एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपनी मां से ऐसी ही कुछ बातें कहती हुई और हंसते हुए  दिखाई दे रही है. वहीं, इस वीडियो को देखने के वाले गुस्से में आ गए. उन्होंने इस वीडियो में लड़की को बेशर्म तक कह डाला है. वीडियो देखने के बाद लड़की को लोगों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है. आइए जानते हैं पूरी कहानी है क्या...


बेटी ने मां से की नए पिता की डिमांड

सोशल मीडिया पर मां- बेटी की बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेटी मां से अमीर पिता की मांग करती हुई नजर आ रही है. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि, एक बेटी अपनी मां से कह रही है, 'मम्मी कोई अमीर बुड्ढा पकड़ लीजिए. मुझे एक शुगर डैडी की जरूरत है'. इसके बाद बेटी हंसती है, लेकिन मां के एक्सप्रेशन हैरानी वाले होते हैं. इसके बाद फिर से बेटी कहती हैं कि 'मां प्लीज एक अमीर बुड्डा पकड़ लीजिए और आप अपने आप की बलि चढ़ा दीजिए और मुझे एक अमीर बाप दे दीजिए और अपने विधवा होने का कुछ तो फायदा उठाइए, मेरी जिंदगी भली कर दीजिए'.


 

बता दें, बेटी की ये सभी बातें सुनने के बाद शुरुआत में मां कोई जवाब नहीं देती है और उसका हाथ झटक देती है. वहीं वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुछ देर बाद मां बेटी को जवाब देती है. वहीं बेटी फिर से कहती है, ' मां आपके खुद के बाल झड़ रहे हैं और ऐसे में आपको इस उम्र  में अमीर गंजा आदमी मिल जाए तो क्या बुराई है. मुझे एक अमीर बाप चाहिए.'

बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो @Nikkiiee_d नाम के अकाउंट से शेयर किया है. हालांकि 1:27 मिनट वीडियो को देखकर लग रहा है कि मां- बेटी मजाक में बात कर रही है.

यूजर्स ने की वायरल वीडियो की आलोचना

सोशल मीडिया पर मां- बेटी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें अब तक 174K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं सोशल मीडिया पर जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उनमें से ज्यादा लोगों ने इसकी आलोचना की है. एक यूजर ने लिखा, ' हम देख सकते हैं कि लड़की अपनी मां से मजाक में बात कर रही है, लेकिन मजाक करने की लिमिट होनी चाहिए', दूसरे यूजर ने कहा, 'आज कल के बच्चे नहीं सोचते हैं कि उन्हें माता- पिता से कैसे बात करनी चाहिए', तीसरे यूजर ने लिखा, 'भले ही लड़की को लग रहा है कि मां से ऐसे बात करते हुए वह काफी कूल लग रही है, लेकिन मेरी नजरों में यह बदतमीजी हैं.', वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को फनी भी बताया है.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mother-daughter Conversation Goes Viral, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now