ज़ोमैटो ने वसूली रेस्टोरेंट से ज्यादा कीमत, कस्टमर ने बिल शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोगों में छिड़ी बहस, फिर कंपनी ने ये कहा

ज़ोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसी लोकप्रिय फूड डिलीवरी सर्विस (Food Delivery Service) की अक्सर उनकी उच्च फीस के लिए आलोचना की गई है, और हाल ही में बढ़ोतरी ने केवल यूजर्स की निराशा को बढ़ाया है. इन बढ़ोतरी के बीच, एक ग्राहक ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए एक्स पर ऐप और स्थानीय रेस्तरां में कीमतों के बीच तुलना साझा की. यूजर्स की तस्वीरों से पता चला कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऊंची कीमतों की तुलना में, चेन्नई में मुरुगन इडली शॉप से ​​सीधे ऑर्डर करने पर वही खाद्य पदार्थ लगभग 184 रुपये सस्ते थे. इस अंतर ने यूजर को हैरान और निराश कर दिया.

साझा की गई तस्वीरों के अनुसार, ज़ोमैटो के माध्यम से और सीधे रेस्तरां से ऑर्डर करने के बीच कीमत में काफी अंतर था. ज़ोमैटो पर इडली के छह टुकड़ों की कीमत 198 रुपये थी, जबकि रेस्तरां ने केवल 132 रुपये का शुल्क लिया. 2 घी पोडी इडली के लिए, ज़ोमैटो ने उनकी कीमत 132 रुपये रखी, लेकिन रेस्तरां ने उन्हें सिर्फ 88 रुपये में पेश किया. चेट्टीनाड मसाला डोसा 260 रुपये में था. जोमैटो के रेस्तरां में इसकी तुलना 132 रुपये है. इसी तरह, मैसूर मसाला डोसा ऐप पर 260 रुपये का था, लेकिन रेस्तरां में 181 रुपये का था. टैक्स जोड़ने के बाद, ज़ोमैटो पर कुल लागत 987 रुपये थी, जबकि रेस्तरां से सीधे ऑर्डर करने पर कुल 803 रुपये थे. यूजर ने एक पोस्ट में इस असमानता को उजागर करते हुए लिखा, “मेरे चाचा ने मुरुगन इडली शॉप से ​​खाना ऑर्डर किया. ज़ोमैटो और वास्तविक कीमत के बीच अंतर देखें.”

My uncle ordered food from Murugan idly shop . See the Price difference between @zomato and actual . pic.twitter.com/R83rVHKJhZ