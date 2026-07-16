VIDEO: मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा विशालकाय अजगर, मौत के इस मंजर को देख हिल जाएंगे आप

Crocodile Bites Anaconda: जंगल की दुनिया में जो जितना ताकतवर होता है, वहीं दूसरे जानवरों पर अपनी धौंस जमा पाता है या यूं कहें कि कौन कब शिकारी बन जाए और कब शिकार, इसका अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन होता है. इन दिनों एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पानी का 'शैतान' कहा जाने वाला मगरमच्छ अपनी ताकत दिखाते हुए विशायकाय अजगर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. वीडियो को देखकर जंगल के कठोर नियम और जीवित रहने की जंग को समझा जा सकता है कि, कैसे ताकत के बल पर कौन कब किसका शिकार कर ले...कह नहीं सकते.

ये भी पढ़ें:-भयंकर ऑफर: एक अजगर लाइए और फ्री में पिज्जा खाइए, जानिए क्या है पूरा मामला

पानी का 'राजा' VS जंगल का शिकारी (Viral Animal Fight Video)

वीडियो की शुरुआत मगरमच्छ और अजगर की खौफनाक लड़ाई से होती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, जब दो खतरनाक शिकारी आमने-सामने होते हैं, तो भिड़ंत कितनी जबरदस्त होती है. पानी के अंदर अपने लंबे और ताकतवर शरीर का फायदा उठाकर अजगर मगरमच्छ को जकड़ लेता है. इस बीच जैसे जैसे अजगर कुंडली मारकर मगरमच्छ को कसने की कोशिश करता है, अगले ही पल मगरमच्छ उसकी सारी चालाकी निकाल देता है. अजगर शायद ये भूल जाता है कि, पानी मगरमच्छ का इलाका है और वहां उससे भिड़ना आसान नहीं है.

मगरमच्छ के सामने बेबस दिखा अजगर (Giant Crocodile Attacks Snake)

अपनी फुर्ती से मगरमच्छ एक ही झटके में अपने शिकार को पस्त कर देता है. मौका पाते ही मगरमच्छ अजगर को अपने जबड़ों के बीच दबा लेता है. मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि, अजगर लाख कोशिशों के बाद भी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं सका. देखा जा सकता है कि, कैसे अजगर की एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई. एक ही पल में मगरमच्छ ने अजगर की जीवन लीला समाप्त कर दी.

ये भी पढ़ें:-VIDEO: जिम कॉर्बेट में टाइगर का खूंखार 'अवतार', अजगर को जबड़े में फंसाकर जंगल में हुआ ओझल