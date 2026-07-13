VIDEO: जिम कॉर्बेट में टाइगर का खूंखार 'अवतार', अजगर को जबड़े में फंसाकर जंगल में हुआ ओझल

Tiger Grabs Python In Mouth: जंगल की दुनिया रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है. यहां ताकतवर शिकारी ही राज कर पाता है, लेकिन क्या हो जब दो एक से बढ़कर एक ताकतवर शिकारी आमने-सामने आ जाएं. एक ऐसा ही नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है. अक्सर टाइगर को हिरण या फिर जंगली सुअर का शिकार करते देखा जाता था, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है. वायरल हो रहे इस वीडियो में टाइगर और अजगर को भिड़ते देखा जा सकता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

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बाघ का खौफनाक और दुर्लभ शिकार (Tiger's rare and fierce hunt)

उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट घूमने गए पर्यटकों को टाइगर के शिकार करने का ऐसा खौफनाक नजारा देखने को मिला है, जो लोगों को कम ही देखने को मिलता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक टाइगर ने बड़े से अजगर को अपना शिकार बना लिया. वीडियो की शुरूआत में अजगर को झाड़ियों में इस कदर छिपते देखा जा सकता है, जैसे उस पर किसी की नजर ही न पड़ पाए, लेकिन शिकारी अपने शिकर को कहीं भी ढूंढ लेता है और यही हुआ टाइगर के साथ. अजगर को देखते ही टाइगर पीछे से दबे पैर आता है और अजगर को अपने मुंह में दबा लेता है. वजनदार होने के चलते किसी तरह टाइगर अजगर को अपने मुंह में एडजस्ट करने कोशिश करते हुए भी दिखाई देता है. अगले ही पल आसपास का मुआयना करने के बाद टाइगर अपने शिकार को लेकर जंगल में ओझल हो जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Viral video on social media)

यह दुर्लभ नजारा सबसे पहले देवेंद्र सिंह (@wildlife.with.dev) नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जो कि खुद जिम कॉर्बेट में एक गाइड हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग रोमांच और हैरत से भर गए हैं. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों का रिएक्शन देखते ही बन रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा वीडियो देखना वाकई में लाइफ में एक बार मिलने वाला मौका है.'

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

