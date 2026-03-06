विज्ञापन
होली पर पटना में मटन के लिए ऐसी दीवानगी! 5-5 घंटे लंबी लाइनों में खड़े रहे लोग, पहुंची पुलिस - देखें Video

होली के दिन पटना में मटन खरीदने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोग 4-5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और हालात संभालने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पटना में होली पर मटन के लिए लगी किलोमीटर लंबी लाइन!

होली के मौके पर जहां पूरे देश में रंग और खुशियों का माहौल रहता है, वहीं पटना में मटन खरीदने को लेकर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मटन की दुकान के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना का है और होली के दिन का है, जहां लोग मटन खरीदने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे.

मटन लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे लोग

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मटन की दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. लोग एक के पीछे एक खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई लोग तो 4 से 5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, ताकि उन्हें मटन मिल सके. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर ही मटन की दुकान पर पहुंच गया हो. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है, वहां तक लोगों की कतारें ही कतारें दिखाई दे रही हैं.

भीड़ संभालने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस

मटन लेने के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा. वीडियो में लोगों की भारी भीड़ और धक्का-मुक्की जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं.

देखें Video:

सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरे शहर में यही हाल

वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि यह भीड़ सिर्फ एक दुकान पर ही नहीं थी. पटना की कई मटन दुकानों पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिली. होली के दिन मटन खाने की परंपरा के कारण लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे.

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया गया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग इस वीडियो को देखकर हैरानी जता रहे हैं कि मटन खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन शायद ही कहीं देखने को मिलती हो. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि पटना में होली का असली रंग तो मटन की दुकान पर ही दिखाई दे रहा है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

