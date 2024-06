अमेज़ॅन से ऑर्डर किया था सामान, पैकेट खोला तो अंदर से लहराता निकला ज़िंदा कोबरा! शिकायत पर कंपनी ने ये कहा

बेंगलुरु (Bengaluru) के एक कपल ने दावा किया कि उन्हें अमेज़ॅन पैकेज के अंदर एक ज़िंदा कोबरा (Cobra) मिला. इंजीनियर दंपति ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब उन्हें पैकेज मिला तो वे डर गए. पार्सल खोलते ही उसके अंदर से एक ज़िंदा सांप निकला.

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ग्राहक ने बताया, "हमने 2 दिन पहले अमेज़ॅन से एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर किया और पैकेज में एक ज़िंदा सांप निकला. पैकेज सीधे डिलीवरी पार्टनर द्वारा हमें सौंप दिया गया. हम सरजापुर रोड पर रहते हैं और पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया है , साथ ही हमारे पास इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं.''

ग्राहक ने को बताया कि उन्हें रिफंड मिल गया है, लेकिन उन्होंने इस घटना से उनके जीवन को होने वाले खतरे के बारे में सवाल उठाया. "हमें पूरा रिफंड मिल गया, लेकिन अत्यधिक जहरीले सांप के साथ यहां अपनी जान जोखिम में डालने से हमें क्या मिलेगा? यह स्पष्ट रूप से अमेज़ॅन की लापरवाही और उनके खराब परिवहन/भंडारण स्वच्छता और पर्यवेक्षण के कारण हुआ एक सुरक्षा उल्लंघन है. इसकी जवाबदेही कहां है सुरक्षा में इतनी गंभीर चूक?"

देखें Video:

In a shocking incident, a family on Sarjapur Road received a live Spectacled Cobra with their Amazon order for an Xbox controller.



The venomous snake was fortunately stuck to packaging tape, preventing harm.#ITReel #Sarjapur #AmazonOrder #SnakeInAmazonOrder pic.twitter.com/EClaQrt1B6