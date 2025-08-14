विज्ञापन
विशेष लिंक

13,999 रुपये से भी कम में खरीदें ये Best Smartphones, Performance के साथ दिखने में भी है दमदार

Best Smartphones Under 13,999: अब शानदार स्मार्टफोन खरीदना महंगा सौदा नहीं रहा. 13,999 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स जो परफॉरमेंस में दमदार हैं और दिखने में भी प्रीमियम लगते हैं. इनमें आपको मिलेगा फास्ट प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और ट्रेंडी डिज़ाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. चाहे गेमिंग हो या सोशल मीडिया, हर काम होगा स्मूद और स्टाइलिश तरीके से.

Read Time: 4 min
Share
Link Copied
13,999 रुपये से भी कम में खरीदें ये Best Smartphones, Performance के साथ दिखने में भी है दमदार
Smartphones पर ये बेस्ट डील्स मिस न करें; Photo Credit: Unsplash

Best Smartphones Under 13,999: अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कम कीमत में बेहतरीन परफॉरमेंस और शानदार लुक्स के साथ आए, तो अब आपकी तलाश खत्म होती है. आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे सोशल मीडिया चलाना हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना हो या फिर गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का मज़ा लेना हो, हर काम के लिए एक दमदार स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है. अब 13,999 रुपये से भी कम कीमत में ऐसे स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं जो हर मामले में टॉप क्लास हैं.

Amazon पर कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो इस बजट में शानदार फीचर्स के साथ आते हैं. इनमें आपको हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट प्रोसेसर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा. इन स्मार्टफोन्स को खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें: Independence Day पर देशभक्ति का जश्न मनाए, Budget में खरीदें Amazon से ये शानदार T-Shirts
 

Smartphones पर ये बेस्ट डील्स मिस न करें 

1. Redmi 13 5G Prime Edition

Redmi 13 5G Prime Edition अब नए हवाईयन ब्लू कलर में उपलब्ध है, जो नज़र को तुरंत अट्रैक्ट करता है. इसमें है 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ Snapdragon 4 Gen 2 AE प्रोसेसर, जो परफॉरमेंस को नई ऊंचाई देता है. 108MP प्रो ग्रेड कैमरा से हर शॉट बनेगा प्रोफेशनल, और 6.79 इंच का सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले देता है शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस.

2. Samsung Galaxy M16 5G 

Samsung Galaxy M16 5G थंडर ब्लैक वेरिएंट में आता है, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दमदार MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है. इसका AnTuTu स्कोर 422K+ है, जो इसकी परफॉरमेंस को साबित करता है. सुपर एमोलेड डिस्प्ले और AI फीचर्स इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं, साथ ही 25W फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी चार्ज होती है. 

3. Motorola G45 5G

Motorola G45 5G वीवा मैजेंटा कलर में आता है, जो इसे एक स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देता है. इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहती. 5G कनेक्टिविटी के साथ यह फोन तेज़ इंटरनेट और स्मूद परफॉरमेंस का अनुभव देता है. 


4. POCO M6 Plus 5G 

POCO M6 Plus 5G मिस्टी लैवेंडर कलर में आता है, जो इसे एक ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देता है. इसमें 8GB RAM और 128GB ROM है, जिससे परफॉरमेंस और स्टोरेज दोनों में कोई समझौता नहीं होता. 5G कनेक्टिविटी के साथ यह फोन तेज़ इंटरनेट और स्मूद एक्सपीरियंस देता है. 

5. iQOO Z10x 5G 

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

iQOO Z10x 5G टाइटेनियम वेरिएंट में आता है, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दमदार Dimensity 7300 प्रोसेसर है. इसकी 6500 mAh की बड़ी बैटरी लंबे समय तक चलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी इसे मजबूत और भरोसेमंद बनाती है. 


इस प्राइस रेंज में मिलने वाले स्मार्टफोन्स न सिर्फ परफॉरमेंस में दमदार हैं, बल्कि दिखने में भी किसी प्रीमियम डिवाइस से कम नहीं लगते. स्लिम बॉडी, ट्रेंडी कलर्स और बेज़ल-लेस डिस्प्ले जैसे फीचर्स इन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं. कंपनियां अब यूज़र्स की जरूरतों को समझते हुए ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही हैं जो कम कीमत में ज्यादा सुविधाएं दें. यही वजह है कि अब 13,999 रुपये से भी कम में आपको ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं जो पहले सिर्फ मिड-रेंज या फ्लैगशिप डिवाइसेज़ में देखने को मिलते थे. अब समय है स्मार्ट चॉइस करने का, कम खर्च में ज्यादा स्मार्टनेस पाने का.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
Best Smartphones, Best Smartphones 2025, Best Smartphones Under 14000, Amazon Sale, Amazon Best Deals
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com