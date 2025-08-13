सांप-नेवला की जबरदस्त लड़ाई, गाय ने भी लिया 'फर्स्ट रो' का मजा

Snake-Nevla Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल के बीच एक कोबरा और नेवला आमने-सामने नजर आते हैं. यह जंग इतनी तेज होती है कि वहां खड़ी एक गाय भी बिना हिले-डुले तमाशा देखती रहती है. शुरुआत में तो वह शांत खड़ी रहती है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला तेज होता है, कैमरे का फोकस सिर्फ इन दोनों पर टिक जाता है.

पुरानी दुश्मनी, जानलेवा अटैक (cow watching snake mongoose fight)

सांप और नेवले की दुश्मनी किसी कहानी से कम नहीं. दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा माने जाते हैं. सांप के जहर से नेवला पलभर में मौत के मुंह में जा सकता है, वहीं नेवला भी बिजली की रफ्तार से सांप का शिकार करने में माहिर होता है. इस वीडियो में भी कोबरा का फन फैलते ही नेवला भड़क जाता है और तुरंत उस पर झपट पड़ता है.

नतीजा रह गया अधूरा (snake and mongoose fight viral video)

करीब 1 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में कई बार नेवला सांप पर भारी पड़ता नजर आता है। सांप कई बार पीछे हटने को मजबूर होता है, लेकिन आखिर में होता कुछ ऐसा कि हर कोई हैरान रह जाता है. नेवला अचानक लड़ाई छोड़कर कहीं और चला जाता है. नतीजा? वो वीडियो में कभी सामने नहीं आता.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन (Snake And Mongoose Viral Video)

Instagram पर @ritesh_kumar_7395 द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 51 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है और 1100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, भाई, कैमरा मैन को बहुत मजा आया होगा सामने से देखने में. दूसरा बोला, इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है. वहीं तीसरे ने हंसी में लिखा, इतिहास गवाह है, कैमरा मैन ने आज तक किसी की मदद नहीं की.

