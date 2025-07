15 साल से अमेरिका में रह रहा कपल, लोगों से पूछा- क्या भारत में रिटायरमेंट के लिए 25 करोड़ काफी है? मिला ये जवाब

बेहतर लाइफस्टाइल के लिए कई इंडियन पढ़-लिखकर विदेश कमाने-खाने जा रहे हैं और वहीं बस जाते हैं और ऐसा साल दर साल हो रहा है. क्या वाकई में विदेश में एक शानदार लाइफ है? क्योंकि एक इंडियन कपल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका में रहने वाला यह इंडियन कपल रेडिट पर आकर लोगों की राय लेता है कि क्या उसे भारत वापस आ जाना चाहिए? साथ ही इस कपल ने पूछा है कि भारत में रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी है? यह कपल बीते 15 सालों से भी ज्यादा समय अमेरिका में रह रहा है और इनका एक बच्चा भी है. लोगों ने विदेश में रह रहे इस देशी कपल के सवाल पर क्या राय दी है, आइए जानते हैं.



भारत में रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा काफी? (Indian-Origin Couple Rs 25 Crore Is Enough To Retire)



कपल ने अपने रेडिट पोस्ट में लिखा है, 'हम 35 के आसपास हैं और हमारा एक छोटा बच्चा भी है, हम लगभग 15 सालों से अमेरिका में हैं, यहां तकनीक और देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए, हम भारत वापस आने के बारे में सोच रहे हैं'. इस कपल ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'भारत आकर रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए'?. कपल ने आगे लिखा, 'हम शायद कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेंगे और बाद में अपनी रुचि के हिसाब से काम ढूंढेंगे, लेकिन हम इसे अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने देना चाहते, भारत में जल्दी रिटायर होने और बच्चे की परवरिश करते हुए आरामदायक जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा होना चाहिए?



लोगों ने क्या सलाह दी? (Indian-Origin Couple Living In US and Retire In India)

रेडिट पर वायरल इंडियन कपल के इस पोस्ट पर लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक रेडिट यूजर ने लिखा है, '3 मिलियन डॉलर (तकरीबन 25 करोड़ रुपये). दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड की लाइफ में भारत में जीना चाहते हैं, क्योंकि यहां तो हर तरह से जीवन जिया जाता है'. तीसरे यूजर ने लिखा, 'मैंने हाल ही में भारत (बेंगलुरु) में काफी समय बिताया, इसमें कोई शक नहीं कि भारत काफी महंगा है, खासकर तब जब आप अमेरिका जैसी स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, बेंगलुरु में आदर्श, ब्रिगेड या प्रेस्टीज जैसी कुछ बेहतरीन गेटेड कम्युनिटी, जिनमें शायद अमेरिका के उपनगरीय इलाके जैसा माहौल है, 2000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा के लिए आसानी से 5 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बेशक, आप सस्ते में भी रह सकते हैं, लेकिन फिर आपने पैसे बचाने की बात भी कही है, तो क्या 25 करोड़ काफी है? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं'.

