स्कूल यूनिफॉर्म पहने इन छोटी-छोटी बच्चियों ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, देख लोग बोले- इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका

इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े वीडियो पल भर में ही वायरल हो जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो जहां दिल को छू जाते हैं. वहीं कुछ वीडियो लोग बार-बार लूप में देखने को मजबूर हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटी-छोटी बच्चियां जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है, उनके एक-एक मूव्स शानदार हैं, जिन्हें देखकर पब्लिक दिल हार बैठी है.

बच्चियों का डांस देख हक्के-बक्के रह गए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि, गाना बजते ही छोटी-छोटी बच्चियां बड़े ही क्यूट अंदाज में डांस करने लगती हैं. उनमें से एक गले में आई-कार्ड लटकाए बच्ची बेहद अलग ही अंदाज में डांस करती नजर आ रही है, जिसे देखकर यकीनन आप भी उसके दीवाने हो जाएंगे. एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ-साथ बच्चियां परफेक्ट एक्सप्रेशन और शानदार स्टेप्स के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं. नॉर्थ-ईस्ट के इस प्यारे से वीडियो को X पर @nehaGurung1692 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

You need this energy to start your day 🔥

pic.twitter.com/n8wn1Ne20x