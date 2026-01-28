विज्ञापन
विशेष लिंक

सहेली की शादी में अट्रैक्टिव दिखने के लिए ली क्रैश डाइट, 2 महीने में घटाया 15 किलो, फिर पड़ गए लेने के देने

शादी में सब से अच्छा दिखने की होड़ में लोग कई बार अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं. एक ऐसी ही दुल्हन की सहेली ने वजन घटाने के चक्कर में जो किया, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दो महीने की मेहनत ने उसे एक ऐसी बीमारी का दी, जो अब सबकी जुबां पर है.

Read Time: 2 mins
Share
सहेली की शादी में अट्रैक्टिव दिखने के लिए ली क्रैश डाइट, 2 महीने में घटाया 15 किलो, फिर पड़ गए लेने के देने
क्रैश डाइट से केवल 2 महीने में घटाया 15 किलो वजन, पतली होने लगी लड़की और फिर...

When Weight Loss Obsession Turns Dangerous: चीन के हांगझोउ की 26 वर्षीय Xiaoyu अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में सबसे आकर्षक दिखना चाहती थी. 65 किलो वजन से छुटकारा पाने के लिए उसने खुद को एक सख्त डाइट प्लान में बांध लिया. हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना और सिर्फ थोड़ी सब्जियां व चिकन ब्रेस्ट खाना उसका लक्ष्य था, लेकिन इस क्रैश डाइट ने उसके शरीर को धोखा दे दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

क्रैश डाइट का शरीर पर असर (Impact of Crash Diet on Body)

मीडिया के मुताबिक, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर देने की वजह से उसकी इंसुलिन स्राव प्रक्रिया प्रभावित हो गई. थकावट, भूख, चक्कर आना जैसी परेशानियां शुरू हुईं. डॉक्टर्स ने बताया कि उसका मेटाबॉलिज्म बुरी तरह डैमेज हो गया था. जरूरी जांच के बाद पता चला कि वह प्रीडायबिटीज की हालत में पहुंच चुकी थी. जिंदगी में हर काम की हद होती है. खूबसूरती की दौड़ में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Shutterstock

जब वजन घटाने का जूनून बना खतरा (Medical Advice and Recovery)

डॉक्टरों ने उसे डाइटिंग बंद करने और संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी. तीन महीनों में उसका वजन स्वस्थ 52.5 किलो पर स्थिर हो गया. यह केस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जहां लोग एक्सट्रीम डाइटिंग के खतरों पर बात कर रहे हैं. यह कहानी बताती है कि सुंदर दिखने के चक्कर में जो एक्सट्रीम कदम उठाए जाते हैं, वे हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं. सही पोषण और संतुलित खानपान ही असली खूबसूरती का राज है.

ये भी पढ़ें:-इस गांव का नाम सुनते ही शर्म से हो जाएंगे पानी-पानी, फेसबुक पर लिखा तो हो जाएंगे ब्लॉक, गांव वाले हैं परेशान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Extreme Dieting Dangers, Crash Diet Risks, Weight Loss Side Effects, Chinese Bridesmaid Diet, Unhealthy Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now