सहेली की शादी में अट्रैक्टिव दिखने के लिए ली क्रैश डाइट, 2 महीने में घटाया 15 किलो, फिर पड़ गए लेने के देने

When Weight Loss Obsession Turns Dangerous: चीन के हांगझोउ की 26 वर्षीय Xiaoyu अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में सबसे आकर्षक दिखना चाहती थी. 65 किलो वजन से छुटकारा पाने के लिए उसने खुद को एक सख्त डाइट प्लान में बांध लिया. हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना और सिर्फ थोड़ी सब्जियां व चिकन ब्रेस्ट खाना उसका लक्ष्य था, लेकिन इस क्रैश डाइट ने उसके शरीर को धोखा दे दिया.

क्रैश डाइट का शरीर पर असर (Impact of Crash Diet on Body)

मीडिया के मुताबिक, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर देने की वजह से उसकी इंसुलिन स्राव प्रक्रिया प्रभावित हो गई. थकावट, भूख, चक्कर आना जैसी परेशानियां शुरू हुईं. डॉक्टर्स ने बताया कि उसका मेटाबॉलिज्म बुरी तरह डैमेज हो गया था. जरूरी जांच के बाद पता चला कि वह प्रीडायबिटीज की हालत में पहुंच चुकी थी. जिंदगी में हर काम की हद होती है. खूबसूरती की दौड़ में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है.

जब वजन घटाने का जूनून बना खतरा (Medical Advice and Recovery)

डॉक्टरों ने उसे डाइटिंग बंद करने और संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी. तीन महीनों में उसका वजन स्वस्थ 52.5 किलो पर स्थिर हो गया. यह केस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जहां लोग एक्सट्रीम डाइटिंग के खतरों पर बात कर रहे हैं. यह कहानी बताती है कि सुंदर दिखने के चक्कर में जो एक्सट्रीम कदम उठाए जाते हैं, वे हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं. सही पोषण और संतुलित खानपान ही असली खूबसूरती का राज है.

