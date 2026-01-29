विज्ञापन
विशेष लिंक

आखिर क्यों सिमटती जा रही है चीन की आबादी, एक साल में सिर्फ 79 लाख बच्चों का जन्म

दुनिया के कई मुल्क आबादी के बोझ से जूझ रहे हैं, मगर चीन को एक अलग ही फिक्र सताने लगी है. वहां बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, घर सूने हो रहे हैं और आने वाला कल सवालों से घिरता जा रहा है. यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि बदलती सोच और बढ़ती परेशानी की है.

Read Time: 2 mins
Share
आखिर क्यों सिमटती जा रही है चीन की आबादी, एक साल में सिर्फ 79 लाख बच्चों का जन्म
क्यों खाली हो रहे हैं चीन के घर, आंकड़ों ने खोली तस्वीर

China Faces Population Crisis: कभी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला चीन अब उलटी राह पर चल पड़ा है. ताजा ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में जन्म दर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सिर्फ 79.2 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जबकि इससे पहले साल यह संख्या 95.4 लाख थी, यानी एक ही साल में करीब 17 फीसदी की भारी गिराव. यह हालात 1949 के बाद सबसे कमजोर माने जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-फ्लाइट में साथ बैठे अजनबी बने 'माता-पिता', भारतीय गूगल साइंटिस्ट की कहानी रुला देगी

बढ़ती उम्र, घटती आबादी (China's Population Shrinks Again)

चीन की कुल आबादी भी घट रही है. रिपोर्ट के अनुसार, देश की जनसंख्या में 33.9 लाख की कमी आई है और अब यह करीब 1.4049 अरब रह गई है. दूसरी तरफ मौतों की संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ तक पहुंच चुकी है. इसका नतीजा यह है कि समाज तेजी से बुजुर्ग हो रहा है और कामकाजी युवा वर्ग सिकुड़ता जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

युवा क्यों बना रहे हैं दूरी (China birth rate news)

विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें पुरानी नीतियों और आज की मुश्किलों में छिपी हैं. दशकों तक चली एक बच्चा नीति ने असंतुलन पैदा किया. अब हालात यह हैं कि महंगाई, महंगे घर, नौकरी की अनिश्चितता और लंबा कामकाजी वक्त युवाओं को शादी और बच्चे से दूर कर रहा है. सरकार की सब्सिडी और फैमिली पॉलिसी भी फिलहाल असर नहीं दिखा पा रही.

Latest and Breaking News on NDTV

जन्म दर ने बजाई खतरे की घंटी (Birth Rate Sounds Alarm

चीन की यह जनसंख्या संकट वाली खबर इसलिए अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा. घटती युवा आबादी आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर गहरा दबाव डाल सकती है. यह चीन के लिए एक सख्त इम्तिहान का वक्त है.

ये भी पढ़ें:-इस साल शादी करने वालों के लिए सुनहरा मौका...बच्चे हुए तो हो जाएंगे मालामाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Population Decline Crisis, China Birth Rate Record Low, Aging Population In China, China Demographic Crisis Explained, China Population Crisis
Get App for Better Experience
Install Now