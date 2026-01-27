विज्ञापन
इस साल शादी करने वालों के लिए सुनहरा मौका...बच्चे हुए तो हो जाएंगे मालामाल

क्या आप जानते हैं कि दुबई के मशहूर अरबपति खलाफ अल हबतोर ने अपने कर्मचारियों के लिए एक खास ऐलान किया है? अगर आप इस साल शादी करने वाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. जानिए कैसे आपको मिल सकती है शादी पर बड़ी आर्थिक मदद और ये योजना कैसे देश के परिवारों को मजबूत करेगी.

इस साल शादी करने वालों के लिए सुनहरा मौका...बच्चे हुए तो हो जाएंगे मालामाल
Dubai अरबपति का तोहफा, धनी शहजादे ने कर्मचारियों के लिए निकाली शादी की 1.NO स्कीम

Marriage Financial Support: दुबई के अरबपति बिजनेसमैन खलाफ अल हबतोर (Khalaf Al Habtoor) ने अल हबतोर ग्रुप में काम करने वाले यूएई के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. जो भी अमीराती कर्मचारी इस साल शादी करेगा, उसे 50,000 दिरहम (लगभग 12.5 लाख रुपये) की वित्तीय मदद दी जाएगी, लेकिन ये खबर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बच्चे के जन्म पर यह मदद दोगुनी हो जाएगी.

शादी पर बड़ा तोहफा (Marriage Grant Announcement)

खलाफ अल हबतोर का मानना है कि परिवार समाज की बुनियाद होते हैं. उन्होंने कहा कि शादी और बच्चे सिर्फ व्यक्तिगत फैसले नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी हैं. उनका कहना है कि जब परिवार मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, इसीलिए वे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वे जल्दी शादी करें और बच्चे पैदा करें.

क्यों है यह योजना खास? (Why This Initiative Matters?)

यह योजना खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई सरकार पहले से ही युवा परिवारों को समर्थन देती है, लेकिन अल हबतोर जैसे बड़े उद्योगपति का यह कदम एक मिसाल है जो प्राइवेट सेक्टर में भी सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है. यह पहल न केवल अल हबतोर ग्रुप के कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा है, बल्कि पूरे यूएई समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी है. परिवार की अहमियत को समझते हुए यह कदम आने वाले वर्षों में युवा परिवारों को प्रोत्साहित करेगा.

