वेज ऑर्डर में निकला चिकन, सावन में नॉन वेज डिलीवर करने के लिए Zomato को मांगनी पड़ी माफी

Woman finds chicken in veg food : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में होम डिलीवरी सर्विसेज ने कामकाजी लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है. ऐप पर बस ऑर्डर प्लेस करना होता है और खाना घर तक पहुंचा दिया जाता है. सिक्के के दो पहलू की तरह इन फूड डिलीवरी एप्स के फायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी है. कई बार ऑर्डर किए खाने के पैकेजिंग में दिक्कत होती है तो कभी गलत ऑर्डर रिसीव हो जाता है या फिर खाना बहुत लेट डिलीवर होता है. फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो का एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्स पर एक जोमैटो कस्टमर ने फूड डिलीवरी में हुई गड़बड़ी का मामला शेयर किया है. कस्टमर के वेज ऑर्डर में चिकन निकला है.

वेज ऑर्डर में निकला चिकन (chicken in veg dish)

हिमांशी नाम की यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गलत डिलीवरी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. कस्टमर की शिकायत पर फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने भी प्रतिक्रिया दी है. हिमांशी ने पोस्ट में बताया कि, उन्होंने जोमैटो से सिर्फ वेज खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाने में चिकन निकला. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "मैंने ईटफिट से जोमैटो के माध्यम से पालक पनीर, सोया मटर और बाजरा पुलाव का ऑर्डर दिया था. उन्होंने पालक पनीर की जगह चिकन पालक दे दिया. जब मैंने केवल वेज खाना ऑर्डर किया था, तो सावन में चिकन डिलीवर करना स्वीकार्य नहीं है."

यहां देखें पोस्ट

Have ordered the Palak Paneer soya matar and millet Pulao thru Zomato from Eatfit. Instead of Palak Paneer they have served chicken Palak. Delivering Chicken in Saawan is not acceptable when I have selected only vegetarian food.@zomato @zomatocare @deepigoyal @the_eatfit pic.twitter.com/pv46hoOXjT